OPPTATT AV MILJØET: Skuespiller Sophia Bush har lenge latt seg engasjere av miljøspørsmål. Nå har hun vært og besøkt Frøhvelvet på Svalbard.

Superstjernen Sophia Bush hyller møtet med Norge

Publisert: 13.02.18 16:10

Skuespiller Sophia Bush er på plass på Svalbard. - Som plottet til en Bond-film, mener hun.

«One Tree Hill»-stjernen Sophia Bush er i Norge. Mandag la hun ut et bilde av seg selv fra isparadiset Svalbard .

– Svalbard. 78 grader nord. Faktisk en av de nordligste bebodde byene på planeten. Vi var 45 stykker som ankom på et oppdrag vi visste var viktig. Men vi visste ikke hva vi kunne forvente. Som plottet til en James Bond-film, skriver hun under et bildet, som er tatt i Svalbards globale frøhvelv.

Frøhvelvet ligger i nærheten av Longyearbyen på Spitsbergen, og har plass til 4,5 millioner frøprøver fra nytteplanter over hele verden. Frøprøvene skal sikre at plantene ikke dør ut i lokale eller globale katastrofer.

Derfor holder fjellhallene lav luftfuktighet og en temperatur på minus 18 grader.

– I tilfelle en katastrofe. Forørkning. Krig. Maten, og med det menneskets fremtid, lever og puster av det som finnes bak disse iskrystalldekkede dørene, skriver skuespilleren, som også har gjort seg bemerket for sin rolle som miljøaktivist.

I tillegg til sin mangeårige rolle som Brooke Davis i «One Tree Hill», hadde Sophie Bush fra 2014 til 2017 hovedrollen i serien «Chicago P.D». Bush skal være i Norge for å besøke organisasjonen «The Crop Trust», som jobber for å bevare jordbruksmangfold verden over.

Hvor lenge hun blir værende i Norge er derimot uvisst.