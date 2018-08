EN REKKE ANKLAGER: R. Kelly har i over 20 år blitt anklaget for seksuelle overgrep og trakassering. Han er aldri blitt dømt, men ble i 2008 frikjent for barnepornografi. Foto: Frank Franklin II / AP

TMZ: R. Kellys manager etterlyst for drapstrusler

Publisert: 06.08.18 12:33 Oppdatert: 06.08.18 13:00

RAMPELYS 2018-08-06T10:33:10Z

Politikilder forteller til kjendisnettstedet at James Mason er etterlyst for å ha truet faren til en av R & B-stjernens «kjærester» på livet.

Det har stormet rundt R. Kelly , spesielt etter at Buzzfeed og BBC har publisert saker og dokumentar om at artisten angivelig manipulerer unge jenter og behandler dem som sexslaver.

Han har selv nektet for alle anklager, senest i en 19 minutter lang låt som heter «I Admit».

I Buzzfeed-saken som ble publisert i fjor, hevder familien til Jocelyn Savage at hun blir holdt av R. Kelly i en såkalt sexkult. Selv har 22-åringen gått ut og avvist anklagene.

Torsdag skriver kjendisnettstedet TMZ, som siterer politikilder i Henry County, at det er utstedt en arrestordre på James Mason, etter at Savages far, Timothy Savage, hevder at R. Kelly-manageren har truet ham på livet.

TMZ skrev allerede i mai om drapstruslene. Der hevder Timothy Savage at manageren truet med å skade både ham og familien, samt å drepe ham.

Ifølge den ferskeste saken går arrestordren ut på terrortrusler og – handlinger.

Mason selv sier til TMZ at advokatene hans vil kontakte politiet og at han ønsker å samarbeide. Han nekter imidlertid for at han har truet faren til 22-åringen.