Seth Meyers’ kone fødte i lobby

Publisert: 11.04.18 16:35

Talkshowverten og kona Alexi Ashe fikk sitt andre barn søndag - i lobbyen i leilighetskomplekset deres.

Under «Late Night With Seth Meyers» i november avslørte talkshowverten at kona Alexi Ashe var gravid for andre gang.

Søndag fikk de to sin andre sønn, og på ganske dramatisk vis. Gutten, som har fått navnet Axel Strahl, ble født før paret rakk å komme seg til sykehuset.

Meyers fortalte selv historien under showet sitt mandag, dagen etter sønnens fødsel. Han benyttet anledningen til å takke brannvesenet og politiet i New York, som skal ha ankommet lobbyen rett etter at babyen ble født. Han takket også hjelpsomme naboer.

Meyers fortalte han at han bestilte en Uber til sykehuset, men at alt gikk veldig fort.

– Kona mi sa «jeg kan ikke gå inn i bilen. Jeg kommer til å føde babyen akkurat nå. Babyen kommer», sa han.

Han fortalte også at han ringte nødnummeret, men at han i løpet av samtalen på ett minutt var blitt pappa for andre gang. Også moren til Ashe var tilstede under fødselen.

Sønnens mellomnavn, Strahl, er en hyllest til Ashes besteforeldre som møttes på et sykehus i Østerrike dagen etter at de ble befridd fra en konsentrasjonsleir, forklarte Meyers.

Ashe jobber som menneskerettighetsadvokat og giftet seg med Meyers i 2013. Meyers tok over jobben som «Late Night»-vert i 2014 etter Jimmy Fallon . Fra før har paret sønnen Ashe Olson Meyers, som ble fylte to år i mars.

