Frank Løke med date på jubileumsfeiring: – Alder har ingenting å si

RAMPELYS 2018-09-23T23:48:53Z

OSLO (VG) Frank Løke (38) tok med seg en date under jubileumsfeiringen til Se og Hør.

Publisert: 24.09.18 01:48

Søndag kveld møtte Frank Løke (38) pressen under jubileumsfeiringen til Se og Hør sammen med «Ex On The Beach»-deltager Helene Hima (22).

– Helene er med meg, sier Frank Løke til pressen.

Duoen bekrefter at kveldens begivenhet er en date, men ønsker ikke å svare på om det er den første daten.

– Vi koser oss, og sånn er det, svarer Helene Hima.

Aldersforskjellen mellom Hima og Løke er 16 år.

– Jeg er 22 år. Og forresten – alder har ingenting å si, svarer Hima.

Men er dere kjærester?

– Ikke enda, men kanskje snart. Vi får se hvordan han behandler meg, sier Hima.

Duoen avslører at de ble kjent gjennom sosiale medier.



Gir ut låt

Frank Løke sjokkerte mange TV-seere under «Skal vi danse» da han valgte å stille i tanga, noe som fikk flere til å reagere. TV 2 valgte til slutt å fjerne Løke fra programmet.

Den tidligere håndballspilleren forteller at den siste tiden har vært svært hektisk.

– Jeg vet hva jeg har gjort og hvilke avtaler jeg har gjort med TV 2 og produksjonsselskapet, forteller Løke, og legger til at han nå heier på Aune Sand i «Skal vi danse».

Løke var også deltager i TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste», men TV 2 valgte å avslutte samarbeidet.

Nå skal den tidligere håndballspilleren gå en ny vei og gi ut låt på fredag.

– Det er sykt morsomt, og det blir en hit – garantert, sier han.