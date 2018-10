TÅREVÅT: Alyssa Milano utenfor kontret til Susan Collins i forrige uke. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alyssa Milano med gråtkvalt tale hos senator

Da TV-stjernen (45) ikke lyktes i å få et møte med senator Susan Collins (65) i Washington, sørget hun for å filme hele talen sin og poste den på Twitter.

Skuespiller Alyssa Milano har de siste ukene engasjert seg sterkt i kampen for å hindre at Brett Kavanaugh (53) får fylle det ledige dommersetet i høyesterett .

Den tidligere «Charmed»-stjernen har gjentatte ganger uttrykt støtte for universitetsprofessor Christine Blasey Ford (51) fra California, som hevder at Kavanaugh overfalt henne mens de begge var tenåringer og gikk på videregående i Maryland. Kavanaugh har nektet skyld i anklagene.

Milano var blant kvinnene som i 2017 startet den verdensomspennende #metoo-kampanjen . Hun har uttalt at hun har blitt seksuelt trakassert flere ganger og har nå lansert en egen kampanje på Twitter , der hun poster video-appeller fra «vanlige» mennesker som uttrykker sin skepsis til Kavanaugh.

I forrige uke oppsøkte Milano og flere andre aktivister kontoret til senator Susan Collins, én av tre republikanske seantorer som kan felle Kavanaugh (artikkelen fortsetter under )

Milano skriver på Twitter:

– Jeg fortalte en av mine #metoo-historier på kontoret til senator Collins. Vi ba om å få snakke med henne, men hun gjemte seg. Her er min historie gjennom en «menneskelig mikrofon». Jeg får aldri vite om hun hørte meg, sier Milano, som i videoopptaket får de andre aktivistene til å gjenta hver eneste setning hun uttaler.

I den svært følelsesladde talen forteller Miano om da hun var 19 år og ble antastet i publikumstrengselen under en stor konsert. Da den ikke navngitte kvinnelige popartisten sa at publikum skulle komme nærmere, oppsto det ifølge Milano kaos.

– Mennesker ble dyttet inn i hverandre. Jeg fikk ikke puste og trodde jeg kom til å dø. Da kjente jeg en hånd under skjørtet mitt bakfra. Jeg fikk gjentatte støt mot vaginaen, forteller hun mens hun kjemper mot tårene.

Skuespilleren fikk ikke snudd seg for å se hvem overgriperen var. Hun forteller at hun prøvde å signalisere til sikkerhetsvakter.

– Jeg sa «vær så snill å hjelpe meg», men de bare ristet på hodet.

Milano klarte til slutt å komme seg opp på scenen. Derfra prøvde hun å se hvem det var som som hadde antastet henne.

– Men jeg så bare et hav av mennesker, og det var umulig å finne ham.

TV-kjendisen sier at hun i likhet med Christine Blasey Ford, holdt hendelsen for seg selv i flere tiår.

Milano var til stede under forrige ukes høring i det amerikanske senatet, der Kavanaugh gikk til kraftig og høylytt motangrep på Blasey Fords vitnemål om voldtektsforsøk . Milano uttalte også da at hvor viktig det er for henne å støtte kvinner som tør å fortelle om egne overgrepshistorier.

« Jeg tror på Christine Blasey Ford », tvitret skuespilleren fra salen.

Kavanaughs forsvarstale under høringen var svært følelsesladet og vakte stor oppsikt. I en ny kronikk publisert i The Wall Street Journal skriver Kavanaugh at «kan jeg ha vært for emosjonell».

« Jeg vet at tonen min var skarp, og jeg sa noen ting jeg ikke skulle ha sagt », skriver han .

Torsdag ble nesten 300 demonstranter, som protesterte mot den potensielle høyesterettsdommeren , arrestert ved Capitol Hill i Washington. Blant dem var blant annet komiker og skuespiller Amy Schumer (37) :