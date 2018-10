SKAL BO ALENE: Bianca Ingrosso og kjæresten har bestemt at det beste for forholdet er å bo fra hverandre. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bianca Ingrosso (23) og kjæresten har flyttet fra hverandre

Den svenske influenceren forteller at det har vært vanskelig å bo sammen med kjæresten Philippe Cohen (24). Hun avviser imidlertid at det er slutt mellom dem.

Bianca Ingrosso forteller i podcasten hun har med bloggeren Alice Stenlöf at hun og kjæresten ikke lenger bor sammen. Årsaken skal være at det ble for tøft å bo sammen etter fire år med avstandsforhold.

– Det har vært en tøff høst i vårt tilfelle. Vi ble enige om at det kanskje er bedre at han bor i sin (leilighet journ.anm.), og jeg i min, også blir det forhåpentligvis riktig, sier hun ifølge Aftonbladet .

Paret har ifølge avisen hatt et av-og-på-forhold fra start. Cohen har studert i London i fire år, og Ingrosso har tidligere uttalt at forholdet har føltes riktig fordi det har vært avstand mellom dem.

At kjæresten ikke har dukket opp på Ingrossos sosiale medier-kanaler har ført til at fansen har spekulert i om det kan være slutt mellom dem.

– Vi har ikke gjort det slutt, vi bor bare ikke sammen, slår hun fast.

Ingrosso åpnet seg om kjendislivet forrige måned, og avslørte at hun hadde en drøm om å heller jobbe i kassen på Coop.

Hun er datter av den svenske superstjernen Pernilla Wahlgren. Hun er også storesøsteren til Benjamin Ingrosso, som var Sveriges representant i Eurovision tidligere i år . Fetteren Sebastian Ingrosso har blitt verdenskjent DJ. Faren Emilio Ingrosso ble i 2006 dømt for mishandling og trusler mot Pernilla Wahlgren, og de to tok ut skilsmisse.

Familien har sin egen TV-serie i Sverige , kalt «Wahlgrens Värld»: