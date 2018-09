HOVEDROLLER: Jonah Hill og Emma Stone under premieren torsdag. Foto: Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Blandede anmeldelser til amerikanske «Maniac»

RAMPELYS 2018-09-22T09:58:45Z

Fredag slapp Netflix den amerikanske versjonen av den norske serien «Maniac». Serien blir både hyllet og slaktes av anmelderne.

Publisert: 22.09.18 11:58

Duoen Espen P. A. Lervaag og Håkon Bast Mossige sto bak det norske humordramaet. Ideen ble kjøpt av Netflix , og fredag hadde den amerikanske versjonen, med Jonah Hill og Emma Stone i hovedrollene, premiere.

I VG fikk serien en femmer, mens Aftenposten og Dagens Næringsliv kaller serien «kjedelig» og «uinteressant».

Også i internasjonale medier har tilbakemeldingene vært variert. I Vox får den en rangering på tre av fem stjerner, og anmelderen skriver at han både liker og misliker serien jo lenger han kommer inn i den.

Vanity Fair er langt mer positiv i sin anmeldelse:

«Det er en ekte følelsesmessig inspeksjon pakket inn i indie sci-fi. Jeg vet at serien høres litt irriterende ut på papiret, og det hadde det alt potensial til å være. Men i kjernen av «Maniacs» godt oppdratte virvar er det noe ekte – rotete og nødvendig som et hjerte».

Hos Entertainment Weekly er serien gradert med en C minus.

«Somerville adapterte «Maniac» fra den norske serien, som også er på Netflix. Jeg antar at den er bedre, for alt er det i Norge» , skriver anmelderen.

Heller ikke Business Insider er særlig begeistret for serien, som kaller «Maniac» forvirrende:

«Selv etter et par episoder av den ti episode-lange serien, hadde jeg fortsatt ingen aning om hva dette var, eller hvordan det fungerte».

Samlingssiden Metacritic viser at det internasjonalt har kommet 16 positive anmeldelser av serien og seks blandede. Hos IMDb har serien fått 8,7 i rangering av totalt ti stjerner.

Espen P. A. Lervaag skriver til VG i en melding at det er meningen at «Maniac» skal være en elsk- eller hatserie.

– Det er helt klart at «Maniac» splitter folk. Enten så elsker du det, ellers å hater du det. Men, hvis alle liker deg, så gjør du noe galt, mener han.

Han mener serien er ment for seeren skal se alt på gjerne et par dager.

– Når anmeldelser handler om at det går tregt i begynnelsen, er det på den tryggheten om at hvis en seer finner det spennende nok, skrur man ikke av, sier Lervaag.

Har var til stede under premierefesten i New York, og skriver på Instagram han at han er takknemlig for å ha fått denne muligheten: