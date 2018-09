NÅ ER DE GIFT: Cecilie Waade og Thomas Seltzer, her på vei til Harald Eias 50 års feiring i 2016. Foto: Frode Hansen

Thomas Seltzer og Cecilie Waade giftet seg

RAMPELYS 2018-09-22T15:45:14Z

Paret ga hverandre sitt ja i Frogner kirke i dag.

Publisert: 22.09.18 17:45 Oppdatert: 22.09.18 18:50

Turbonegro-sjefen fridde til Waade i 2016, etter at de to hadde vært sammen i syv år. To år skulle det gå før bryllupet stod, men i dag skjedde det i Frogner kirke på beste vestkant i Oslo.

«Big day» skriver Seltzer på sin instagram-profil med et bilde av et monogram med påskriften Cecilie & Thomas.

- Det er veldig rart, men veldig fint. Det er et stort privilegium å være gift med Cecilie. Nå skal det feires med fest og dans, sier Seltzer til Dagbladet på spørsmål om hvordan det er å være gift.

Seltzer la ut bilder av frieriet på Instagram i 2016, og kommenterte etterpå til VG:

– Det var ikke et minutt for tidlig!

Seltzer og Waade fikk en datter i oktober i fjor, og de to bor sammen i Trondheim. «Alle de følelsesmessige klisjeene viste seg å stemme! Man sitter med tårer i øynene og tenker «faen dette er sterkt!» , sa han i et intervju med VG tidligere i år om det å bli far.