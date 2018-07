ENKEGREVINNE: Maggie Smith, som også er kjent fra Harry Potter-filmene, returnerer til «Downton Abbey» når serien blir film. Foto: Nick Briggs

«Downton Abbey» har fått grønt lys - blir spillefilm

Publisert: 13.07.18 17:04

RAMPELYS 2018-07-13T15:04:33Z

Den originale besetningen returnerer til det prisvinnende, britiske dramaet. Nå kommer «Downton Abbey» på det store lerretet.

Det er snart tre år siden siste episode av «Downton Abbey» , hvor handlingen er satt til 1926, premierte på luften. Gjennom seks sesonger har serien høstet knallgode kritikker, og en rekke priser, blant annet tre Golden Globes og hele 15 Emmy Awards.

Etter flere hint om at seriesuksessen tar steget opp på filmlerretet, ble det fredag endelig bekreftet. Og det med den originale skuespillerbesetningen, som blant andre består av Maggie Smith, Michelle Dockery og Hugh Bonneville, skriver flere internasjonale medier.

– Da TV-serien nærmet seg slutten, var det drømmen vår å gi millionene av internasjonale fans en spillefilm, sier produsent Gareth Neame til The Guardian .

Han sier at de «snart kommer i gang med produksjonen». På seriens offisielle Twitter-konto står det at innspillingen starter allerede denne sommeren.

Brian Percival, som regisserte TV-serien, er bekreftet som regissøren bak filmen også.

For omtrent et år siden avslørte hjernen bak TV-suksessen, Julian Fellowes, at han hadde et nesten ferdigskrevet filmmanus klart . Da forklarte han at den største utfordringen var å samle alle skuespillerne igjen.

Det var NRK som viste serien i Norge. Seertallene lå på omtrent 600.000 og 700.000 da den gikk på lufta.

Foreløpig er det ikke kjent hva slags handling filmen kommer til å ha.