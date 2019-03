EGNE BILDER: Lørdag la den svenske prinsessen Madeleine ut et bilde av sin yngste datter i anledning hennes ett årsd dag. Foto: Jonas Borg

Se mamma Madeleines nye bilde av sin lille bursdags-prinsesse

I dag fyller prinsesse Madeleines yngste datter, Adrienne – eller «lillsessan», som svenskene kaller henne, ett år. Sin vane tro har Madeleine lagt ut et av sine egne bilder på sosiale medier for å markere dagen.

– For ett år siden i dag, kom du til verden. Helt siden dag en har du vært den søteste og blideste baby. Gratulerer med dagen, Adrienne. Vi elsker deg, skrev prinsesse Madeleine til dette bildet som hun publiserte på Instagram lørdag formiddag.

Adrienne kom til verden 9. mars 2018 klokken 00,41, hun veide 3465 gram og var 50 cm, lang.

– Vi er veldig glade over familieforøkelsen, og for at Leonore og Nicolas har fått sitt etterlengtede søsken. De ser veldig frem til å møte sin nye lillesøster, skrev prinsesse Madeleins ektemann, Chris O`Neill i en pressemelding like etter fødselen.

– Da hoffet publiserte det første bildet av Adrienne syntes vi at hun var en kopi av sin storesøster Leonore, men med noe mørkere trekk. Kanskje er det Chris italienske gener eller mormor Silvias brasilianske trekk som kommer til synet, skrev Svensk Damtidning den gang.

Etter å ha bodd i London siden 2014 og før det fire år i New York, flyttet prinsesse Madeleine og familien til Florida høsten 2017.

Adrienne Josephine Alice er den lille jubilantens fulle navn. Hun er for øvrig hertuginne av Blekinge og nummer ti i arverekken til den svenske tronen. Adrienne er et nytt navn i kongelig svensk sammenheng, mens mamma Madeleine har ett av sine mellomnavn – og dronning Silvias mor, het Alice.

Det er for øvrig ikke mer enn to uker siden storesøster Leonore feiret sin fem år dag – og da lå også mamma Madeleine ut et av sine egne bilder på Instagram.