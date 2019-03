PÅ VEI UT: Artisten R Kelly på vei ut av Cook County Jail sammen med sin advokat Steve Greenberg . Foto: Paul Beaty / TT NYHETSBYRÅN

R. Kelly løslatt etter utbetaling

Den amerikanske artisten R. Kelly er løslatt etter at summen han skyldte i barnebidrag er betalt.

Kelly skyldte ekskona og barna 161.000 dollar, en sum som tilsvarer 1,4 millioner norske kroner. Pengene er nå betalt inn.

R. Kelly kunne dermed løslates tidlig lørdag ettermiddag, opplyser Sophia Ansari, som er talskvinne for sheriffkontoret i Cook County. Ansari sier pengene ble betalt samme morgen, men at hun ikke vet hvem som betalte.

Den overgrepsanklagede artisten satt i februar fengslet i tre dager etter at han ble siktet for ti tilfeller av overgrep. Kausjonen var satt til en millioner dollar, og for å bli løslatt måtte han betale 10 prosent av totalbeløpet, altså 100.000 dollar.

Ifølge AFP skal dette beløpet ha blitt betalt av en lokal kvinne, som beskriver seg som en venn av artisten.

Bare noen dager senere ble imidlertid R. Kelly fengslet igjen, denne gangen på grunn av at han skyldte en stor sum i barnebidrag.

Kelly avviser overgrepsanklagene og har erklært seg ikke skyldig i saken.