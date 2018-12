MEST POPULÆRE: Ingen andre skuespillere har blitt søkt på like mange ganger på IMDb enn norske Thea Sofie Loch Næss (22). Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nå topper norske Thea listen over populære skuespillere

RAMPELYS 2018-12-03T08:12:28Z

Norske Thea Loch Næss (22) er det mest populære navnet på filmtjenesten IMDb, etter sin rolle i serien «The Last Kingdom».

Publisert: 03.12.18 09:12

I forrige uke skapte 22-åringen norske overskrifter etter å ha havnet på en tiende plass på stjernelisten til IMDb . Det var første gang en nordmann var så høyt oppe på listen.

Nå er det ingen over, og ingen ved siden: Ingen skuespillere i verden har blitt søkt på mer enn Thea på filmdatabasen den siste uken.

Årsaken til populariteten kan sannsynligvis forklares med hennes rolle som vikingen Skade i «The Last Kingdom». Den tredje installasjonen av serien dukket opp på Netflix 19. november, og den norske skuespilleren har åpenbart gitt et sterkt inntrykk som den brutalt voldelige, synske Skade.

Ikke bare er hun den skuespilleren flest har søkt etter på IMDb, rollen hennes i den populære serien har også satt fart på Instagram-kontoen hennes. På de to ukene hun har herjet på Netflix har nemlig antall følgere mer enn doblet seg fra 14.000 følgere.

Allerede har utenlandske medier begynt å spekulere i om den norske skuespilleren vil bli å se også i en fjerde sesong av serien, til tross for at det foreløpig ikke er bekreftet en fortsettelse av historien.

Britiske Express skriver at Skade kun dukker opp i den ene boken til forfatter Bernard Cornwell, og at det derfor er usannsynlig at seerne får et gjensyn med henne i en eventuell ny sesong.

I et intervju med nyhetssiden sier hun at hun håper hun får returnere til skjermen som Skade.

– Da jeg først fikk rollen, tenkte jeg «ok, det er kanskje en god ting. Hun er bare med i én sesong, og det er det». Så var jeg på settet, og fikk bli kjent med alle de fantastiske folkene som jobber på programmet, og jeg tenkte «nei! Jeg vil bare være her», sier hun.

Ifølge imdb.com selv er det ikke mulig å manipulere denne listen, som er regnet ut med utgangspunkt i tre milliarder visninger pr. måned.