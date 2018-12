Assistenten forteller: Livet med Pushwagner

På den første utstillingen drakk han et telys med flytende stearin på styrten. Å være Pushwagerns assistent kunne være like krevende som å ha 50 ansatte, mener Morten Dreyer. Her forteller han om sine 16 år med pop art-kunstneren:

Han dukket opp med rullings i munnen, hadde halvlangt noe uflidd hår, gule tenner, var kledd i en parkas og hadde en halv flaske Ringnes pils i lomma.