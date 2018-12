SYK: «Modern Family»-skuespiller Sarah Hyland (28) måtte feire jul, nyttår og bursdag på sykehuset. Foto: Valerie Macon / AFP

Sarah Hyland åpner opp om nyresykdommen

RAMPELYS 2018-12-10T21:42:58Z

Skuespilleren måtte gjennom seks operasjoner på et halvannet år.

Publisert: 10.12.18 22:42

Sarah Hyland (28), bedre kjent som rollen Haley Dunphy i «Modern Family», åpner opp om medisinske problemer i et nytt intervju med Self Magazine .

Hyland har de siste årene vært på hyppige sykehusbesøk på grunn av nyredysplasi. Dysplasi brukes om enten unormal utvikling eller celleforandringer, skriver Store medisinske leksikon .

«Modern Family»-skuespilleren fikk sin første nyretransplantasjon for syv år siden, med sin egen far som donor. Men for to år siden begynte kroppen hennes å avvise nyren.

– Vi gjorde alle disse testene og behandlingene for å prøve og redde nyrene. Juleferien, nyttår, thanksgiving og bursdagen min – alt ble tilbrakt på sykehuset, sier Hyland til magasinet .

Hyland har tidligere vært åpen om nyretransplantasjonen, men forteller nå om ettervirkningen. Hun forteller hvordan hun opplevde trøtthet, feber og infeksjoner fire år etter operasjonen, fordi kroppen avviste nyren. Nyren måtte til slutt fjernes i mai 2017.

– Når et familiemedlem gir deg en ny sjanse til livet, og det mislyktes, føles det nesten som det er din feil. Det er jo ikke det, men det gjør det, sier hun.

Senere fikk skuespilleren vite at hennes yngre bror, Ian Hyland, også var en match for nyretransplantasjon.

Utfordringene med nyren fikk likevel 28-åringen til å føle seg deprimert og utvikle selvmordstanker. Hyland forteller at hun utviklet selvmordstanker, fordi hun ikke ønsket at kroppen skulle avvise nyren fra broren - slik som kroppen hadde gjort med farens nyre.

Hyland fikk sin andre nyretransplantasjon i september i fjor – tre dager etter hun møtte sin nåværende kjæreste Wells Adams.

Tidligere i år måtte også 28-åringen gjennom operasjoner for å behandle endometriose og brokk. Hyland gått gjennom seks operasjoner på et halvannen år, men anslår at det er totalt 16 operasjoner gjennom hele livet, ifølge henne.

– Jeg er stabil. Jeg trives. Jeg er superglad for livet, sier hun.