TV-sportens Carina Olset er gravid

Det melder Olset selv på Instagram tirsdag kveld.

«Flytta inn alene. Flytter ut med en beboer i magen. Til våren blir vi tre», skriver hun.

Under fotball-VM i sommer, da hun ledet sendingene på NRK, ble det kjent at Olset hadde fått full Tinder-klaff med Hønefoss-kaptein Tor Øyvind Hovda.

– Vi møttes på Tinder i vår. Det satt like bra som scoringen til Pavard i åttedelsfinalen mot Argentina, det, sa den folkekjære programlederen da.

Paret bor sammen på Hønefoss, etter at Olset nylig solgte boligen i Rælingen utenfor Oslo.

Olset har i årevis ledet fotballsendingene på NRK. Hun ble raskt en yndling blant seerne med sin kvikke replikk, sitt sterke fotballengasjement og velkjente smil.

Travel sommer

I sommer gikk gått slag i slag for den engasjerte programlederen.

– Fotball-VM er alltid gøy, og noe jeg har sett fram til helt siden finalesendingen i forrige mesterskap. Det har vært usedvanlig underholdende, fotballen har engasjert publikum, sendingene våre har fått gode tilbakemeldinger og de store skandalene man fryktet i Russland har uteblitt, sier Olset.

– Og så blir absolutt alt bedre når man er forelsket, så for meg har sommeren 2018 vært livets aller, aller beste, smårødmet Olset overfor NTB i intervjuet.

Ble «Årets forbilde»

I januar brukte Olset Instagram til å kringkaste at hun gråt av glede etter å ha slitt med en tarmsykdom siden 2011, og nå var «normal». At hun sto frem og fortalte om denofte tabubelagte sykdommen ulcerøs kolitt førte til at hun ble tildelt prisen «Årets forbilde» i 2015.

Hun fikk diagnosen i 2011 etter å ha vært dårlig over tid.