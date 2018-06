PREMIEREFEST: Mads Hansen framførte sin første og siste singel på releaseparty 1. juni. Foto: Frode Hansen

Mads Hansen til VG-Lista: – Håper for Guds skyld det blir playback

Publisert: 15.06.18 07:58 Oppdatert: 15.06.18 08:47

RAMPELYS 2018-06-15T05:58:27Z

Den pensjonerte fotballspilleren i Mjøndalen har gjort megasuksess med singelen «Sommerkroppen». Nå skal han opptre for titusener på Rådhusplassen 22. juni.

– Skal jeg det? Det har jeg sagt hele tiden at jeg har lyst til. Hele greia her er helt ute, sier en noe overrasket Mads Hansen da VG ringer ham og spør hvordan det blir å opptre på VG-Lista.

«Sommerkroppen», som med en førsteplass på VG-Lista, ligger an til å bli årets store sommerhit. Låten har allerede, på under to uker, bikket fem millioner avspillinger på Spotify.

– Det er første gang jeg har sunget en tone, så det er ganske sykt. Det er selvfølgelig spesielt fordi jeg vet at jeg har null med musikk å gjøre, sier Hansen, som deltar i Spårtsklubben på VGTV.

Hansen har tidligere uttalt til VG at det blir med den ene låten. Det holder han fast ved.

– Hverken jeg, musikk-Norge eller dem som lytter på musikk har noe å tjene på at jeg går i studio én gang til. Jeg må kjenne mine egne begrensninger.

Når det kommer til selve opptredenen, lover han at det kommer til å bli et like absurd sceneshow som hans korte artistkarriere.

– Nå må vi sette oss sammen å lage et kult sceneshow. Det må bli totalt overtenning. Kan man ha tre trommiser? Sølvguttene kanskje?

For hans egen del håper han imidlertid at han slipper å stille med sin egen stemme.

– Jeg håper for Guds skyld det blir playback. Ellers blir det en skjellsettende opplevelse for både meg og dem som hører på. Jeg tipper jeg har en sangstemme som får folk til å miste matlysten, flirer han.

På spørsmål fra VG om det blir noen imponerende dansetrinn å se på scenen, svarer han at det står ennå dårligere til med dansingen enn sangstemmen.

– Hvis man skal ha koreografi også, begynner det å haste. Nå ble jeg nervøs! Jeg er han fyren som sitter i baren, og ikke på dansegulvet.

Hansen gleder seg til å kjenne på artistlivet i sommer, og lurer på hvilke privilegier som følger med. Egen artistparkering?

– Begynner du å få litt divanykker nå?

– Det er pur nysgjerrighet. Rideren min er vel en flaske farris, det holder i massevis. Kanskje en pose peanøtter.

Også nordnorske Ruben vil være å se på scenen 22. juni. Med låten «Walls» har han vært oppe i en 8. plass på VG-Lista.