SUKSESS: Kristoffer Olsen og Frank Kjosås i «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret.

Disse kan vinne Heddapris

Publisert: 05.06.18 11:46

RAMPELYS 2018-06-05T09:46:26Z

Her er hele listen over de 35 scenekunstnerne og produksjonene som kan vinne den gjeve teaterstatuetten.

Nominasjonene ble lest opp på en pressekonferanse på Oslo Nye Teater tirsdag formiddag. Blant skuespillerne som har kvalifisert seg til vinnersjanse, er Kristoffer Olsen («The Book of Mormon», Kathrine Thorborg Johansen («Vildanden»), Bjørn Floberg («Kirsebærhagen»), Anne Krigsvoll («Personer, steder og ting») og Ingebjørg Kosmo («The Sound of Music»).

Blant forestillingene som kan skilte med flere nominasjoner, er «Book of Mormon», der Are Kalvø er nominert for til beste scenetekst for sin oversettelse. «Glassmenasjeriet», «Garage» og «Engler i Amerika» stakk også av med flere plasser på listen (se alle nominasjonene lenger ned i artikkelen ).

– Teateråret 2017/2018 har vært et år med levende, givende, intense og utfordrende diskusjoner, i og utenfor juryrommet. Vi har kunnet konstatere at Teater-Norge av i dag er mangfoldig og variert. Aktiviteten er høy. Tematisk og estetisk er bredden stor, sier Lillian Bikset, juryens talsperson, i en pressemelding.

Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Årets prisutdeling finner sted på Oslo Nye teaters hovedscene søndag 17. juni.

Alle kategoriene:

Beste mannlige skuespiller/hovedrolle:

Hermann Sabado for rollen som Prior Walter i «Engler i Amerika» av Tony Kushner, regi Marit Moum Aune–Nationaltheatret

Kristoffer Olsen for rollen som Arnold Cunningham i «The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater og Konserthus

Stig Amdam for rollen som André i «Far» av Florian Zeller, regi Victoria H. Meirik–Den Nationale Scene

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle:

Ingeborg Sundrehagen Raustøl for rollen som Cally Monrad i «Cally» av Ruth Lillegraven, regi Maren E. Bjørseth–Det Norske Teatret i samarbeid med Dramatikkens hus

Ragne Grande for rollen som Laura Wingfield i «Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams, regi Johannes Holmen Dahl–Trøndelag Teater

Kathrine Thorborg Johansen for rollen som Hedvig i «Vildanden» av Henrik Ibsen, regi Runar Hodne–Trøndelag Teater

Beste mannlige skuespiller/medspiller:

Bjørn Floberg for rollen som Leonid Gájev i «Kirsebærhagen» av Anton Tsjekhov, regi Hanne Tømta–Nationaltheatret

Preben Hodneland for rollen som Eldste McKinley i «The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater og Konserthus

Jon Lockert Rohde for rollen som Jim i «Glassmenasjeriet»–Trøndelag Teater

Beste kvinnelige skuespiller/medspiller:

Anne Krigsvoll for rollen som Astrid C og flere i «Personer, steder og ting» av Duncan Macmillan, regi Gísli Örn Garðarsson–Nationaltheatret i samarbeid med Borgarleikhúsið og Vesturport

Ågot Sendstad for flere roller i «Engler i Amerika» av Tony Kushner, regi Marit Moum Aune–Nationaltheatret

Ingebjørg Kosmo for rollen som abbedissen i «The Sound of Music» av Richard Rodgers, Oscar Hammerstein, Howard Lindsay og Russel Crouse, regi Ivar Tindberg–Hålogaland Teater og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Beste regi:

Marit Moum Aune for «Engler i Amerika» av Tony Kushner–Nationaltheatret

Johannes Holmen Dahl for «Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams–Trøndelag Teater

Kjersti Horn for «Valdens Historie» av Édouard Louis–Det Norske Teatret

Årets forestilling:

«The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater og Konserthus

«Engler i Amerika» av Tony Kushner, regi Marit Moum Aune, Nationaltheatret

«Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams, regi Johannes Holmen Dahl–Trøndelag Teater

«En folkefiende» av Henrik Ibsen, regi Kjersti Horn–Rogaland Teater

«Panini-BoysRoom» av Ida Müller og Vegard Vinge, regi Vegard Vinge–Vinge/Müller i samarbeid med Festspillene i Bergen og Berliner Festspiele

Beste barneforestilling:

«Garage», regi Espen Dekko–Cirka Teater og Turnéteatret i Trøndelag

«Tobias og dagen det smalt» av Jenny Svensson, regi Morten Røsrud–Rimfrost Produksjoner og Hålogaland Teater

«Ved arken klokken åtte» av Ulrich Hub, regi Petter Næss–Oslo Nye Teater

Beste forestilling for ungdom:

«Utafor» av Svein Tindberg i samarbeid med JustUnity, regi Svein Tindberg–Det Norske Teatret

«Nyanser av gris» av Tine Skjold, Rebekka Jynge, Even Torgan og ensemblet, regi Even Torgan–Antiteatret

«Jesus Christ Superstar» av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, regi Erik Schøyen–Haugesund Teater

Beste scenografi/kostymedesign:

Ida Müller for scenografi og kostymedesign til «Panini-BoysRoom» av Ida Müller og Vegard Vinge, regi Vegard Vinge–Vinge/Müller i samarbeid med Festspillene i Bergen og Berliner Festspiele

Gilles Berger for scenografi til «Garage», regi Espen Dekko–Cirka Teater og Turnéteatret i Trøndelag

Nia Damerell for scenografi og kostymedesign til «Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams, regi Johannes Holmen Dahl–Trøndelag Teater

Beste audiovisuell design:

Simon Revholt for musikalsk ledelse og Jim-Oddvar Hansen for lyddesign til «Sound of Music» av Richard Rodgers, Oscar Hammerstein, Howard Lindsay og Russel Crouse, regi Ivar Tindberg–Hålogaland Teater og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Elisabeth Nesset for slagverk, Alf Lund Godbolt for komposisjon, Norunn Standal for lysdesign og Vibeke Blydt-Hansen for lyddesign til «Antigone» av Sofokles, regi Johannes Holmen Dahl–Det Norske Teatret

Anders Brunvær Hauge for musikk, Reidar Andreas Richardsen for videodesign og Haakon Espeland for lysdesign til «Chaplin: Diktatoren» av Line Hofoss Holm og Morten Joachim etter Charlie Chaplin, regi Morten Joachim–Rogaland Teater

Beste scenetekst:

Are Kalvø for oversettelse av «The Book of Mormon» av Trey Parker, Robert Lopez og Matt Stone, regi Vidar Magnussen–Det Norske Teatret i samarbeid med Kilden Teater- og Konserthus

Tyra Tønnessen for valg av bibelske tekster, sanger og salmer til «Søndagsskolen», regi Tyra Tønnessen–Trøndelag Teater

Elisabeth Beanca Halvorsen for oversettelse av «Lyset skal bare skinne på meg og mine ønsker» av Elfriede Jelinek, regi Ole Johan Skjelbred–Trøndelag Teater

20 årsjubileum

Heddaprisen ble første gang utdelt i 1998. Ansvarlig arrangør er Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Prisen er finansiert ved bevilgninger fra NTO og ved at samtlige av NTOs medlemsteatre betaler 0,08 % av sitt årlige offentlige tilskudd. Heddaprisen er et samarbeid mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum (NTLF).