TIL DET HVITE HUS: Kim Kardashian West er angivelig på plass i Det hvite hus onsdag kveld. Her fra Met-gallaen tidligere i mai. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Kim Kardashian til Det hvite hus

Publisert: 30.05.18 20:52 Oppdatert: 30.05.18 21:32

RAMPELYS 2018-05-30T18:52:45Z

Reality-stjernen skal angivelig i et møte i Washington onsdag for å diskutere fengselsreform.

Magasinet Vanity Fair skriver onsdag at Kim Kardashian West (37) og presidentens seniorrådgiver, Jared Kushner , i månedsvis har vært i prat, noe som vil resultere i et besøk i Det hvite hus og et møte med Donald Trump .

Det hvite hus’ pressetalsperson Sarah Sanders bekrefter på den ukentlige pressebriefen onsdag kveld norsk tid at Kardashian kommer til Det hvite hus, men ønsker ikke å gå inn i detaljene.

TV-stjernen skal angivelig be presidenten om å benåde en 62 år gammel oldemor, Alice Johnson, som soner livstid i fengsel etter en narkotikadom.

Kardashian og advokaten hennes, Shawn Chapman Holley, vil ifølge nettstedet bli geleidet inn av Secret Service-agenter onsdag kveld, lokal tid. Møtet vil trolig finne sted i det ovale kontoret. Vanity Fair siterer en anonym kilde med kjennskap til møtet.

Magasinet skriver også at møtet ikke vil bli filmet for å være en del av stjernens reality-show «Keeping Up with the Kardashians».

Alice Johnson har sonet over 21 år av dommen sin. Ifølge magasinets kilde kom Kardashian over historien på Twitter, og tok deretter kontakt med presidentens datter, Ivanka Trump.

I et intervju med nyhetssiden Mic , fortalte Kardashian tidligere i mai om årsaken til at hun har engasjert seg i saken.

– Jeg har vært i kontakt med Det hvite hus og prøver å få saken hennes på presidentens pult og finne ut hvordan vi kan få henne ut. Det er et gigantisk steg fra hvor vi startet, da saken ikke engang var på radaren deres, sier hun.

Kardashian forteller også at hun ønsker å bruke sin påvirkning som kjendis til å hjelpe andre.

– Der jeg er i livet nå, å bruke penger på materialistiske ting, tilfredsstiller meg ikke lenger slik det pleide, sier hun.

Hun sier også at det var en grunn til at hun så på Twitter da saken om Alice Johnson dukket opp.

– Det var meningen at jeg skulle komme over det.

Kardashian har tidligere engasjert seg i en rekke veldedighetsprosjekter, blant annet ved å hjelpe hjemløse i Los Angeles.