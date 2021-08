VANT: VG ble «Årets mediehus».

VG kåret til «Årets mediehus»: − I år var det ekstra hyggelig å få denne anerkjennelsen

VG tok hjem fem priser da årets mediepriser ble utdelt onsdag kveld. Mediehuset fikk blant annet pris for både årets nyskapning og årets mediehus.

Av NTB og Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mediebedriftenes Landsforening inviterte onsdag til sin årlige kåring for norske mediebedrifter.

Prisutdelingen gikk av stabelen på Vulkan Arena i Oslo onsdag kveld, hvor store deler av den norske mediebransjen var samlet.

VG og NRK vant flest priser, med fem hver. Også Amedias lokalaviser var en del av prisdrysset.

VG ble blant annet kåret til Årets mediehus, og avisen vant også årets nyskapning for «Coronaspesialen».

I juryens begrunnelse heter det at «mediehuset skiller seg ut for sin hardtarbeidende, lekne og nytenkende nyhetsdekning i et krevende år, med en redaksjon som hele tiden har vært i læringsmodus».

– I år var det ekstra hyggelig å få denne anerkjennelsen. 2020 var et svært viktig år for norsk journalistikk. Vi ble satt på en stor prøve under pandemien. Disse prisene er en bekreftelse på at VG redaksjonen har oppfylt oppdraget som betyr mest for oss, sier VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro onsdag kveld.

FORNØYD: VG-redaktør Gard Steiro.

Juryen vurderte over 570 bidrag til årets utdeling, som resulterte i 96 nominasjoner til 33 ulike mediehus.

– 2020 var et nyhetsår vi aldri har sett maken til. Små og store redaksjoner har reist seg fra hjemmekontoret og levert journalistikk i verdensklasse, sa juryleder Trine Ohrberg under prisutdelingen.

Her er alle vinnerne

Årets avisforside:

Bergensavisen – 18.mai 2020

Årets magasincover:

Politiforum – «Ordene bak sladden»

Årets lokale historie:

Excellence: NRK Sapmi – «Bærerne av det onde»

Vinner: Sandefjords Blad – «Historien om Thor-Erling»

Årets lokale sportsdekning:

Stavanger Aftenblad

Årets nasjonale sportsdekning:

Excellence: TV 2 – «Idrettshandelen med Kina»

Vinner: VG – «Idrettsovergrepene»

Årets magasinfoto:

Aftenposten: – «Øyenvitnet» Foto: Tomm Christiansen

Årets inspirasjonssak:

NRK Super: – Koronadekningen

Årets lokale nyhetsdekning:

Excellence: Nordstrands Blad – «Da Norge stengte – rapport fra et hardt rammet sykehjem»

Excellence: NRK Sørlandet – «De feilopererte»

Vinner: Romerikes Blad – «Katastrofen i Gjerdrum»

Årets nasjonale nyhetsdekning:

Excellence: Dagens Næringsliv – «Equinor»

Vinner: VG – Coronaspesialen

Årets redaksjonelle event:

Vårt Land – «Salmedugnad»

Årets reportasje web-TV:

Aftenposten – «Skyggen har også farge»

Årets digitale historie:

Excellence: Bergens Tidende – «Kvar er det utrygt å sykle?»

Vinner: NRK – «Slik blir klimaet der du bor»

Årets lokale nyhetsnettsted:

Nordstrands Blad

Årets nasjonale nyhetsnettsted:

VG

Årets nisjenettsted:

Morgenbladet

Årets programserie web-TV:

Excellence: Aftenposten – «I ruinene av den islamske staten»

Vinner: NRK – «Førstegangstjenesten»

Årets aktualitetspodcast:

Excellence: VG – «Krimpodden»

Vinner: Aftenposten – «Aftenpodden»

Årets underholdningspodcast:

NRK – «Friminutt»

Årets nyskapning:

Excellence: Amedia – +alt

Vinner: VG – Coronaspesialen

Årets magasin:

Altså

Årets mediehus:

VG