Durek om frieriet: Ba Gwyneth Paltrow om råd

– Uansett hva som blir kastet mot oss, vi vil stå sammen, sier Durek i det første intervjuet det nyforlovede paret gir etter at frieriet ble kjent denne uken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Durek Verett og prinsesse Märtha Louise letter på sløret rundt den nylige forlovelsen i et nytt, stort intervju med magasinet People.

Den Los Angeles-baserte healeren overrasket prinsesse Märtha da han gikk ned på kne på i San Juan Capistrano, California.

– Jeg var veldig nervøs og hadde masse følelser som strømmet gjennom meg – frykt, stress, og at jeg ønsket at det skulle være perfekt, sier Durek, som har vært sammen med prinsesse Märtha siden 2019.

Han skal ha bedt skuespiller Gwyneth Paltrow, som han omtaler som en nær venn, til råds om ringen før han fridde.

Men han hadde ikke noe å frykte.

Prinsessen sa ja.

Overveldet av følelser

Nå forteller hun om hvordan Durek gikk ned på kne, omringet av hester. Under et stort tre.

– Jeg var sjokkert, denne veldige bølgen av følelser gikk gjennom meg og fikk meg til å skjelve. Det var så rørende og fantastisk at mannen jeg elsker mer enn alt i hele verden, sto der på kne og fridde til meg, forteller prinsessen som sier natur og hester har alltid hatt en spesiell plass i hjertet hennes.

–Jeg klarte ikke å slutte å gråte, sier hun til magasinet.

Tirsdag delte Kongeparet og kronprinsfamilien sine gratulasjoner.

«Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen sender sine hjerteligste gratulasjoner til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i anledning deres forlovelse, og ønsker dem alt godt i tiden fremover», står det på kongehusets nettsider.

Ringen en smaragd- og diamantring, var nøye valgt, forteller Durek i intervjuet:

Tre diamanter, en for hver av Märthas tre døtre hun har fra ekteskapet med avdøde Ari Behn. Smaragdene fordi det skal være dronning Sonjas favoritt-stener.

Kraftfull kjærlighet

– Kjærlighet kan bryte barrierer, sier Durek til People.

– Uansett hva som blir kastet i vår retning, uansett hva vi blir konfrontert med, sammen vil vi møte det med kraft og styrke mot alle odds, sier han i intervjuet.

I pressemeldingen paret sendte ut etter forloveslen står det også at de kommer til å bo på ulike kontinenter.

«Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn», skriver de videre.

Dato for brylluypet er ennå ikke satt.

«Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.»