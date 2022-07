Durek Verrett i London i 2019.

Durek Verrett smittet av corona – hevder han nektet behandling

Durek Verrett sier han fikk corona etter å ha vært på norgesbesøk.

I anledning prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsfeiring i juni, var prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett i Norge.

I en 48 minutter lang Instagram-video fra 15. juli, oppdater Verrett følgerne sine.

– Mange har spurt om hvor jeg har vært. Jeg var i Norge, som dere vet, og jeg kom tilbake og jeg fikk corona.

Videre sier han at det var første gang han hadde corona.

Verrett hevder i videoen at han nektet å motta medisinsk behandling.

– Det som var interessant, var at alle fortalte meg at jeg måtte dra på sykehuset, og sykehuset fortalte at jeg måtte ta alle disse «kjemikaliene». De ville putte meg på en pustemaskin og sånt. Jeg bare «nei», fordi åndene sa jeg «hadde det jeg trengte for å komme meg gjennom dette».

Verrett sier han ble syk fordi han er en «arbeidsnarkoman».

– Jeg er alltid der for andre, jeg bruker alltid all energien min på å gi og gi. Jeg må ta en pause og fokusere på meg, og mine rutiner. Jeg må gjøre pusteøvelser, meditere og lytte til forfedrene for å bli bedre for meg selv, og for folket.

VG har kontaktet Durek Verrett for en kommentar.

– Urovekkende

Prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett fortalte i juni om hat, dødstrusler og rasisme de skal ha blitt utsatt for etter forlovelsen deres ble kjent.

Verrett, også kjent som Sjaman Durek, skrev videre i en kommentar på Instagram tirsdag kveld:

– Jeg forstår at mine synspunkter kan være urovekkende for folket i Norge, men å bruke den kommentaren til å se bort fra rasismen i Norge viser hva som er det ekte problemet, skrev han.

Sammen i tre år

Forholdet mellom prinsessen og Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, ble først kjent i 2019. Siden den gang har det til tider stormet rundt dem, blant annet da de dro ut på en foredragsturné sammen. Etter tre år med tidvis avstandsforhold mellom Norge og Los Angeles, sa paret at de er klar til å ta forholdet et steg videre.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glad for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, sa paret i pressemeldingen.