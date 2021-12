Anders Mordal spilte blant annet rollen som Marvin i NRK-serien «Jul i svingen». Her med medskuespiller Benedikte Lindbeck.

«Jul i Svingen»-skuespiller meldt død på TikTok: − Jeg lever i beste velgående

TikTok-videoen om at skuespiller Anders Mordals død har nær 200.000 avspillinger. Hovedpersonen selv ble overrasket da telefonene begynte å ringe inn.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En kollega ringte meg fordi sønnen hadde sett på TikTok at jeg skulle være død. Han ble veldig lettet da han hørte at jeg tok telefonen.

Skuespiller Anders Mordal er på hytta si i Risør og tar det hele med et smil. En video på TikTok hevder at 58-åringen skal være død. Klippet har nær 200.000 avspillinger.

Selv har Mordal blitt nedrent av telefoner og meldinger lørdag kveld.

– Jeg lever i beste velgående. Men det har eksplodert på telefonen. Folk har vært bekymret i stemmen når de har ringt, sier han til VG lørdag kveld.

– Det er hyggelig at det er så mange som er glad for at jeg er i live! legger han til.

Mordal er blant annet kjent fra serier som «Linus i Svingen» og julekalenderen «Jul i Svingen». Han har også spilt i filmer som «Operasjon Cobra» og «Bare Bea».

– Hyggelig med så mye oppmerksomhet - selv før min død

Lørdag kveld er han travelt opptatt med å legge panel på hytta si. Han har ikke selv sett klippet på TikTok.

– Men jeg antar at personen som la ut dette, brukte «Jul i svingen» som referanse fordi det er jul og mange i målgruppen kjenner til denne julekalenderen, sier Mordal.

Han synes videoen er pussig.

– Jeg får jo benytte anledningen til å ønske folk god jul. Det er hyggelig med så mye oppmerksomhet - selv før min død. Her er det julestemning og masse snø, kan han ellers melde om.

Ved Nationaltheatret har Mordal siden ansettelsen i 1997 hatt flere store roller.

I 2010 vant han Heddaprisen for beste mannlige skuespiller. Prisen fikk han for sin rolle som dr. Stockmann i «En folkefiende» av Henrik Ibsen.