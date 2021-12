BRYLLUPSLYKKE UTSATT: Emilie Stordalen skulle i helgen gifte seg med den den svenske sangeren og fotografen Jens Bredberg. Det utsettes. Bildet er fra en sommerfest i 2020.

Corona-avlyser Stordalen-bryllup i Sverige

Emilie Stordalen (29) skulle gifte seg til helgen, på pappa Petters (59) svenske hotell, Copperhill. 200 gjester får beskjed om å droppe turen.

Publisert: Nå nettopp

Det skulle bli et bryllup som skulle gå inn i den «stordalske» tradisjonen, med pomp og prakt, masse kjendisgjester og flere underholdningsinnslag.

Men med de coronainnstrammingene som kom i Norge i går, valgte Petter Stordalen etter en prat med det kommende ekteparet å avlyse festen som skulle vare fra fredag til søndag.

– Vi har gledet oss i til å feire bryllupet vårt i halvannet år nå, og er selvsagt lei oss for at vi må utsette det, men i det store bildet og med tanke på alle konsekvensene pandemien har hatt for folk, er dette veldig smått, sier Emilie Stordalen til VG.

LEI SEG: Petter Stordalen skulle hatt med seg sin datter Emilie Stordalens bryllupskjole, men den ble liggende igjen i Oslo, til en bedre og coronafri anledning byr seg.

Hun legger ikke skjul på at hun er lei seg,

– Vi lever i land som har håndtert pandemien på en god måte til beste for alle, og omkostningene er høye for alle. Et bryllup kan man tross alt utsette, sier hun, mens fint pyntede lokaler pakkes ned.

Faren sier de ikke kunne gjennomføre et storslått bryllup når gjester ved deres hoteller i Norge ikke kunne avholde sine bryllup i helgen.

– Vi hadde håpet i det lengste at bryllupet kunne gjennomføres innenfor gjeldende regler, og vi hadde også satt inn mange ekstra tiltak nå etter at smittesituasjonen ble forverret, for å sikre at bryllupet kunne gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, sier Petter Stordalen til VG.

SÅ NÆRE: Petter Stordalen må se på at arrangørene av bryllupet pakker ned rundt ham på hotellet i Åre.

Ekteparet hadde ankommet Åre torsdag og faren satte seg på flyet fra Oslo torsdag kveld.

Han skulle hatt med seg sin datters bryllupskjole, men den ble liggende igjen i Oslo, til en bedre og coronafri anledning byr seg.

– Når nye restriksjoner kom i går kveld, ble det tydelig for oss at det eneste riktige er å utsette bryllupet, sier han.

– Men det er bare i Norge det blir innført så sterke restriksjoner at så store bryllup ikke kan avholdes: I Sverige ville det vært innenfor reglene?

– Regjeringen i Sverige har også strammet inn, men i hovedsak handler dette om at norske gjester skulle komme seg til Sverige. Og med restriksjoner og antallsbegrensninger, var det uaktuelt for oss å avholde bryllup nå.

PARTYFAMILIE: Petter Stordalen er kjent for å arrangere store fester, her fra åpningsfesten for Clarion Hotel The Hub i Oslo, sammen med Gunhild Stordalen, Emilie Stordalen og Jens Bredberg.

VG er kjent med at Stordalen hadde planer om at både en lege og en sykepleier skulle være med til hotellet, for å sørge for at smittevernsreglene ble fulgt - og for å teste:

Gjestene skulle teste seg før avreise til Sverige og tre fire ganger i forbindelse med bryllupsfestene gjennom helgen.

Men de kom til at det ble feil.

– Samfunnet betaler store kostnader for pandemien, og i den sammenhengen er bryllupet ikke viktig, selv om det selvsagt er viktig for Emilie og Jens og oss som familie, sier Petter Stordalen til VG.

Han legger til:

– Det viktigste nå er at vi både i Norge og Sverige sørger for at vi får kontroll på smittesituasjonen, slik at vi kan vende tilbake til normalen, sikre arbeidsplasser og gå et lysere år i møte i 2022.

Far Stordalen tar regningen for avlysningen, blant annet kostnader til musikere og mat og drikke i tre dager.

Emilie sier det kommer lokalbefolkningen til del.

– All maten som er bestilt til bryllupet, ønsker vi nå at noen andre kan få glede av her i Åre. Og vi samarbeider med hotellet om å gi bort alt som er bestilt og levert til et riktig formål.

FULL STOPP: Petter Stordalen foran sitt hotell i Åre, oppgitt over at bryllupet måtte utsettes. - Vi hadde ikke noe valg, sier han.

Emilie Stordalen har vært klar for bryllup hele uken.

Hun har allerede vært på plass i Åre, ifølge Instagram. Mandag la hun også ut at hun coronatestet seg hver morgen.

Flere medlemmer av familien har også vært tilstede denne uken, blant annet hennes lillebror, Jakob.

I fjor sommer annonserte Emilie Stordalen at hun var forlovet med den svenske låtskriveren, sangeren og fotografen Jens Bredberg (38).

Bredberg er fra Alingsås i Sverige, men han flyttet til Norge, hvor han ble markedssjef ved Stordalens hotell The Thief i Oslo.

De sier at det blir bryllup, men foreløpig vet de ikke når.