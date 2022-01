DØMT: Markus Nikolai Grønberg (23) er dømt til fire år og fem måneder fengsel for voldtekt av en mindreårig jente. Forsvarer opplyser at dommen ankes.

«Paradise Hotel»-vinner dømt for voldtekt – den aktuelle sesongen fjernes fra Viaplay

Bistandsadvokat sier Nent burde ha stanset sesongen så fort de ble kjent med at Markus Nikolai Grønberg var tiltalt for voldtekt, og er kritisk til at de kåret den nå voldtektsdømte deltageren til vinner.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Etter at vi ble kjent med dommen har vi besluttet å fjerne sesongen der denne deltageren er med fra Viaplay og Viafree, sier nordisk programdirektør for non-scripted i Nent, Kenneth Kristensen, i en e-post.

Mandag ble det kjent at fjorårets vinner av «Paradise Hotel», Markus Nikolai Grønberg (23), er dømt til fire år og fem måneder fengsel for voldtekt av en 14 år gammel jente.

Grønberg nekter straffskyld, og hans forsvarer Tor Haug opplyser at de anker dommen.

Den aktuelle sesongen ble spilt inn våren 2021, og ble vist på Viaplay samme sommer. Grønberg innrømmet i retten før jul at han løy til produksjonsselskapet og ikke informerte dem om at han var under etterforskning.

Viaplay-eier Nent har tidligere uttalt at det ikke har vært aktuelt å fjerne sesongen. Nå har de derimot besluttet å gjøre nettopp det fra deres strømmetjenester.

VG har stilt Nent en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor de valgte å kåre Grønberg til vinner da de visste at han var tiltalt for voldtekt. Til spørsmålene svarer de følgende:

– Vi har hele tiden sagt at det har vært opp til domstolen å avgjøre saken, og at vi derfor ikke har hatt noen kommentarer til rettsprosessen. Da saken dreier seg om forhold fra før vedkommende var deltager i en av våre realityproduksjoner, har vi heller ikke nå noen kommentarer til selve dommen utover at vi er dypt rystet over det som har kommet frem i retten, sier Kristensen.

VG har vært i kontakt med Grønbergs forsvarer, Tor Haug, som har følgende kommentar:

– Som sagt kommer vi til å anke saken til lagmannsretten, og i det ligger det også at dommen ikke er rettskraftig. Da ser jeg ingen grunn til at man skal fjerne før en eventuelt rettskraftig dom. Det ligger i selve prinsippet at man er uskyld inntil det foreligger en eventuell rettskraftig dom.

– Burde ha stanset hele serien

Bistandsadvokat for fornærmede, Finn Ove Smith, sier til VG at han ikke har vært i tvil om hva utfallet av rettssaken skulle bli.

– Det er også derfor jeg har signalisert så sterkt alt dette jeg har ment om produksjonsselskapet.

Smith har tidligere uttalt at han mener at den aktuelle sesongen av «Paradise Hotel» burde fjernes.

– Hva bør de gjøre nå?

– Nå er det for sent. Vi vet hva de burde ha gjort. De burde ha stanset hele serien så fort de ble gjort kjent med kunnskapen om tiltalen.

Det ble tatt ut tiltale mot Grønberg 21. juni 2021. VG tok i slutten av juni kontakt med Nent og opplyste om tiltalen. Et par måneder senere ble episoden hvor de kårer ham til vinner av «Paradise Hotel» sendt.

Smith er kritisk og beskriver det som «kynisk» at de valgte å sende episodene hvor Grønberg kåres til vinner.

– Man kan mene hva man vil, men når de sitter på denne kunnskapen om saken synes jeg det er usmakelig.

Ulike forklaringer

Grønberg ble dømt av en enstemning rett til å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd av en 14 år gammel jente.

Fornærmede og tiltalte har forklart seg svært ulikt om hendelsen. Retten har ansett fornærmedes forklaring som svært troverdig. I tillegg har det blitt vektlagt at en kamerat av Grønberg var til stede i leiligheten den aktuelle kvelden.

I politiavhør har kompisen forklart at han trodde at kameraten og 14-åringen hadde samleie, og at Grønberg selv sa dette til ham senere samme kveld. Grønberg har derimot sagt at de to bare snakket sammen, og har nektet for at de hadde fysisk kontakt.

Aktor Hilde Stoltenberg har sagt at det er ingen grunn til å tvile på fornærmedes forklaring, og har sagt at fornærmedes forklaring har vært lik gjennom to og et halvt år, og at hennes forklaring kan bekreftes av flere – i motsetning til tiltaltes forklaring som har forandret seg.

Uenig i dommen

Den siste dagen i retten ba Stoltenberg om fire år og fem måneder fengsel for mannen. Hun sa at voldtekten fremstår som målrettet og kynisk.

Forsvarer Haug var i retten kritisk til å legge fornærmedes forklaring til grunn som den hele og fulle sannhet, og mente at tiltalte skal frifinnes. Nå har de altså varslet at de skal anke dommen.

– Saken munner ut i et spørsmål om troverdighet, altså hvem man skal tro på. Jeg mener det ikke er nok, det må være andre bevis som støtter opp. Det har stor betydning at det ikke foreligger tekniske bevis, da tenker jeg særlig på DNA. Da mener jeg vi må få en ny prøvelse av saken i lagmannsretten, sa Haug mandag.