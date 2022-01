Siden starten av desember har Telenor-kunder vært uten TV 2.

TV2 avviser Telenors tilbud, kaller det «PR-utspill»

Fortsatt er drøyt en halv million TV-kunder hos Telenor uten TV 2s kanaler. Nå har Telenor sendt motparten et tilbud med «saftig prisøkning», men dette avvises som PR-utspill av TV2.

Av Stella Bugge

Konflikten har vart siden 3. desember i fjor.

– Vi ønsker en langsiktig avtale med TV 2 som favner alle kanaler og strømmetjenesten TV 2 Play og har forhandlet lenge med mål om å få til akkurat det – men vi ser at det tar for lang tid å bli enig på alle punkter og det er uholdbart at kundene skal bli rammet i så lang tid, skriver Amalie Knudsen, informasjonssjef for TV i Telenor, til NTB.

– Vi har derfor sendt et tilbud til TV 2 der vi byr på en saftig prisøkning på hovedkanalen og Nyhetskanalen. For kundenes del håper vi at TV 2 aksepterer det – slik at vi kan jobbe for å bli enige om resten uten at seerne blir så hardt påvirket som de gjør i dag, fortsetter hun.

Overfor bransjenettstedet Kampanje , som først omtalte saken, bekrefter kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 at de mottok tilbudet tirsdag kveld.

– Et PR-utspill

Olav Sandnes, sjefredaktør /admistrerende direktør i TV2, karakteriserer Telenors tilbud som et PR-utspill.

– De krever å få betale mindre enn det de gjør i dag. Telenor er den aktøren vi får aller dårlig betalt av, og nå ønsker de å betale enda mindre. Dette er først og fremst et PR-utspill som de vet vi ikke kan si ja til, og så legger de det frem som en «saftig prisøkning,» sier Sandnes til VG.

Han forteller at de har brukt formiddagen på å sette seg inn i tilbudet.

– Mens vår eksisterende avtale med dem er på alt vårt innhold, har de nå gitt et tilbud på kun to kanaler - nyhetskanalen og hovedkanalen. Telenor vet godt at vi iikke vi kan dele opp innholdet vårt og selge det ala carte, da vil vi ikke overleve. Tilbudene vi mottat av Telenor tidligere har vært mer attraktive enn dette, sier Sandnes.

TV2 har en rekke TV-kanaler i tillegg til strømmetjenester.

– Hva skjer nå?

– Vi er klare til å finne løsninger sammen med Telenor og vil selvfølgelig legge all vår innsats i dette, men dette PR-utspillet kan ikke være utgangspunkt for videre forhandlinger, sier Sandnes.