FERDIG: Johnny Depp etter at rettsforhandlingene var over fredag, her sammen med sin advokat Camille Vasquez.

Johnny Depp og Amber Heard-rettssaken: De mulige utfallene

Advokatene ser ut til å være de eneste sikre vinnerne av rettsoppgjøret mellom de tidligere ektefellene.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Etter seks ukers spektakulært rettsdrama og fullblods mediesirkus var rettsforhandlingene i Fairfax County Circuit Courthouse i Virginia over, fredag kveld norsk tid.

Nå er det opp til juryen – som tidligst vil komme med sin beslutning tirsdag, siden det er «rød dag» i USA mandag.

Johnny Depp (58) har saksøkt sin ekskone Amber Heard (36) for å ha skadet hans omdømme og hengt ham ut som overgriper.

Heard har levert motsøksmål og hevder at Depp og hans tidligere advokat har ærekrenket henne ved å beskylde henne for løgn, og dermed ødelagt hennes karriere.

Alternativene

Etter fredagens høydramatiske sluttprosedyrer fra begge parter er spørsmålet mange stiller seg: Hva kan bli utfallet av saken?

Britiske Mirror har gått gjennom alternativene med jussekspert David Banks. Han ser for seg disse mulighetene:

Johnny Depp vinner. Han blir tilkjent de 475 millionene han krever.

Amber Heard vinner. Hun blir tilkjent de 950 millionene hun krever.

En av dem vinner, men får en annen sum enn det som er gjort krav på. Det er opp til juryen hvor høy erstatningssummen blir.

En av dem vinner, men får ingen penger. Igjen er dette opp til juryen.

Saken blir avvist. Juryen må være enstemmig for å nå en gyldig kjennelse. Om det ikke skjer, blir det opp til partene hvorvidt det blir en ny runde i retten.

Saken blir anket. Banks mener at en anke er sannsynlig, uavhengig av hvem som måtte få medhold. Dette fordi karriere, anseelse og økonomi står på spill for begge parter.

Anke fører til avtale. Banks ser for seg at partene kan inngå forhandlinger og komme til en enighet i stedet for et nytt rettsoppgjør.

UTE: Amber Heard på vei ut av rettslokalet fredag kveld.

– Ingen av partene vil gi seg. Dette har nesten gått for langt til at noen vil akseptere hvilket utfall de enn vil få i denne runden, sier Banks, som føler seg trygg på ett aspekt ved saken:

– Det er en gullgruve for advokatene.

Musk melder

Både Depp og Heard har sterke støttespillere, men etter hvert som rettsoppgjøret har rullet avgårde har Depps tilhengere dominert i sosiale medier – av flere forklart med at han simpelthen er mer kjent enn henne, med lengre fartstid og flere fans.

I skrivende stund har emneknaggen #justiceforamberheard 58,5 millioner visninger på TikTok, mens #justiceforjohnnydepp har 17,6 milliarder.

Omtalen av Depp siden bruddet ble kjent i 2016 har endret seg vesentlig i løpet av rettssaken, ettersom bevisføring har vist at Heard har innrømmet voldsbruk mot ham mens de var sammen.

Et lydopptak avslørte at hun gjorde narr av Depp og tanken om at han som mann skulle stå frem som voldsoffer.

PÅ DATE: Amber Heard og Elon Musk på byen i Sydney 2017.

En som nå har stilt seg diplomatisk imellom de to skuespillerne, er Tesla-milliardær Elon Musk. Han hadde et kort forhold med Heard i 2017. Under rettssaken ble Heard beskyldt for å ha vært utro mot Depp mens de var gift, med Musk.

– Jeg håper de begge kommer seg videre. På sitt beste er de begge utrolige, meldte Musk på Twitter lørdag morgen.

Utenfor rettssalen fredag var det enormt oppbud av fans som ville vise sin støtte til den de holder med.

Ifølge Newsweek var det også tilløp til sammenstøt mellom grupperingene.

Overfor magasinet beskriver omdømme- og personvernadvokat Eva Wallace saken slik:

– En popkulturell boksering som har invitert den offentlige meningsdomstolen til å avgjøre, uhindret av bevisbyrde eller grundig bevisanalyse.

Advokaten påpeker paradokset i at en sak som har blitt direktesendt i sin helhet likevel kan «avgjøres» for publikums del via små meldinger i sosiale medier.

– Mange vil utlede sin mening fra korte, isolerte utdrag av informasjon på sosiale medier, som kan være presentert strategisk i et format ment å overtale seeren eller leseren til å tro på et spesifikt standpunkt.