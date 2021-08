«Jeg lå med en fot i Aris grav»

Etter syv mørke år med rus og bitterhet, ble gjenforeningen med Ari redningen for Per Heimly. Senere skulle han gi bestevennen råd han har dårlig samvittighet for i dag.

Av Karin Muri

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden