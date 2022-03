RUNDREISE: Hertuginne Kate og prins William på gallamiddag i Kingston på Jamaica onsdag.

Prins William på Jamaica: − En evig skamplett

Prins William (39) og hertuginne Kate (40) er på sin første sjarmvisitt i Karibia. Det har vakt reaksjoner hos mange.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det britiske prinseparet er på en åtte dagers rundreise på de karibiske øyene. Normalt møtes de kongelige med jubel og entusiasme hvor enn de ferdes, men denne utflukten har også vakt harme.

«Prins William, forlat landet vårt», skal det ha stått på plakater som demonstranter møtte paret med i Belize søndag, ifølge People.

Selv om befolkningen i kystbyen Hopkins samme dag hilste de rojale gjestene velkommen med danseshow, måtte et annet planlagt besøk på en kakaoplantasje avlyses på grunn av demonstrasjoner mot representantene fra den tidligere kolonimakten.

William talte: – Dyp sorg

Jamaica, som er et konstitusjonelt monarki, var britisk koloni fra 1665 til 1962. Etter flere opprør blant slavene mot slutten av 1700-tallet, ble slaveriet formelt opphevet i 1838.

Onsdag holdt prins William sin eneste høytidelige tale på turen. Det skjedde under gallamiddagen i regi av generalguvernøren på Jamaica, Patrick Allen.

TALE: Prins William foran hertuginne Kate, statsminister Andrew Holness og de andre gjestene.

Den mørke historien var tema da prinsen reiste seg foran forsamlingen i King’s House i Kingston. Også Jamaicas statsminister Andrew Holness og hans kone Juliet var gjester.

– Jeg vil uttrykke min dype sorg, sa William, ifølge Sky News.

– Slaveriet var avskyelig. Det skulle aldri ha skjedd, fortsatte han.

DEMONSTRANTER: N

I forkant av William og Kates besøk hadde 100 fremstående personer og organisasjoner på Jamaica skrevet et åpent brev, der de ba prinsen om å beklage den rollen de kongelige spilte under slavetiden.

– Jeg er sterkt enig med min far, prinsen av Wales, som uttalte på Barbados i fjor at grusomhetene fra slavetiden er en evig skamplett i historien vår, sa William i talen.

Prins Charles (73) var til stede da Barbados formelt kuttet båndene til kongefamilien i november i fjor og ble republikk.

Prins William, nummer to i arverekken til tronen etter sin far, berømmet vertslandets innsats for egen vekst.

– Selv om smerten ligger dypt, møter Jamaica fremtiden med besluttsomhet, mot og tapperhet.

I talen utbroderte Wiliam i tillegg hvor sterke følelser hans bestemor,, dronning Elizabeth (95), har for Jamaica.

Statsminister Holness hadde imidlertid tidligere på dagen snakket med prinseparet om landets innstendige ønske og planer om å bli uavhengig republikk.

Hertuginne Kate stilte for anledningen i smaragd-øredobber og armbånd, som ifølge Daily Mail er lånt av dronning Elizabeth.

På brystet bar Kate ordensmedaljen som dronningen har gitt til kvinnene i kongefamilien.

Hertuginnen betraktes som et moteikon, og denne kvelden var hun iført en sjøgrønn kjole fra designer Jenny Packham, melder Metro.

Tidligere på reisen har Kate vakt stor oppstandelse og fått mye skryt for denne rosa kreasjonen.