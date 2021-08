EKSEN: Tiktoker Bryce Hall håper eksen blir lykkelig. Han snakket ut om bruddet med Addison Rae første gang i en video på YouTube i slutten av mars. Foto: Skjermdump / YouTube Bryce Hall

TikTok-stjerne om eksen: − Glad på hennes vegne

Bryce Hall sier i en podkast at han håper eks-kjæresten Addison Rae blir lykkelig med en ny kjæreste. I mars gikk de gjennom et svært offentlig brudd.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Et av TikToks heteste kjærestepar Bryce Hall (22) og Addison Rae (20) gjorde det slutt tidligere år. I etterkant har begge blitt observert med andre stjerner.

Rae, som er en av verdens største på TikTok, ble etter bruddet koblet sammen med youtuber Logan Paul.

Den siste tiden har flere spekulert i om hun har blitt sammen med produsent og gitarist Omer Fedi, skriver Dexerto. De to har blitt observert kyssende ved flere anledninger, skriver nettstedet. De har også delt kjærlige videoer og bilder på Instagram.

En av dem som tror ryktene stemmer og innrømmer at han blir glad om eksen har fått en ny kjæreste, er Bryce Hall.

– Jeg antar at de er sammen. Kanskje de ikke er det og at de bare snakker og føler seg frem. Jeg er uansett glad på hennes vegne. Hun har funnet en annen og gått videre, forteller Hall i den nyeste episoden av podkasten «Cancelled with Tana Mongeau».

Flere trodde han var forlovet med Rae da de var sammen. I etterkant av bruddet sendte eksene flere stikk til hverandre i sosiale medier, men nå viser Hall en mer kjærlig side.

Etter bruddet med Rae, har Hall blitt koblet med flere kvinner, men han har ikke gått ut og bekreftet noe forhold.

I podkasten forteller han om dating-problemer som kjendis.

– Du kommer alltid til å bli minnet på den du har vært sammen med.

For ett år siden ble TikTok-stjernen Hall tiltalt etter å ha holdt en coronafest. Få måneder tidligere ble Hall arrestert for narkotikabesittelse.

Dét skjedde etter at han og Jaden Hossler (20) hadde en roadtrip gjennom USA. De ble kjent som medlemmer av TikTok-huset «Sway House».