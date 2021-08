EMOSJONELL: En rystet Lizzo åpnet seg på Instagram i helgen. Hun sier at hun normalt klarer å holde følelsene i sjakk, men ikke denne gangen. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tårevåt Lizzo brøt sammen over hets – får støtte fra Cardi B

Søndag brøt «Truth Hurts»-sangeren ut i gråt på grunn av respons på singelen «Rumors». Cardi B fyrer tilbake på de «rasistiske» kommentarene.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under en direktesendt Instagram-video søndag åpnet Lizzo (33) seg om hvor mye «slemme» kommentarer går inn på henne, skriver E!Online.

I et klipp fra sendingen som ble delt på Twitter i etterkant kan sangeren sees gråtende. Hun forteller at det er tøft å motta hatefulle kommentarer:

– Folk som har noe slemt å si om deg, sier Lizzo før hun stopper opp og tørker vekk tårene.

– Selv om det som regel ikke sårer meg og jeg ikke bryr meg, når jeg jobber så hardt og mye som jeg gjør nå, er toleransen og tålmodigheten min lavere, fortsetter hun.

Lizzo er kjent for å oppfordre til kroppspositivisme og mangfold helt siden gjennombruddet i 2019.

Cardi B tar Lizzo i forsvar

Samarbeidspartneren og rapperen Belcalis Marlenis Almánzar, bedre kjent som Cardi B (28), holder ikke tilbake på Twitter.

I en rekke innlegg søndag tar hun «Rumors»-sangeren i forsvar.

– Når du står opp for deg selv, hevder de at du er problematisk og sensitiv. Når du ikke gjør det, river de deg fra hverandre til du gråter slik, skriver hun.

Rapperen poengterer videre at uansett om du er «tynn, stor, eller plastikk» kommer enkelte alltid til å kritisere deg.

I et annet innlegg avfeier Cardi B at singelen deres «Rumors» ikke gjør det bra og viser til rangeringen på en rekke listetopper.

– Sangen er topp 10 på alle plattformer, skriver hun.

Rapperen skriver også at deler av kritikken mot Lizzo er «slem» og «rasistisk».

– Kroppshets og å kalle henne «mammy» er slemt og rasistisk, skriver Cardi B.

Newsweek skriver at «mammy» i følge ordboken Merriam-Webster referer til en «svart kvinne som er sykepleier for hvite barn, spesielt tidligere i sørstatene i USA" og har en støtende konnotasjon.

Lizzo har selv slått ned på ordbruken i en TikTok og sa at de som kaller henne det «er bare opprørte over at jeg er lykkelig».