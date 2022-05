HEARDS TUR: Etter lunsj er det klart for Amber Heards vitneforklaring. Det er første gang hun forklarer seg under denne rettssaken.

Heard i retten: − Jeg har nesten ikke ord til å beskrive hvordan jeg har det

– Dette er veldig vanskelig og smertefullt for meg.

Slik innledet Amber Heard sitt vitnemål i rettssaken onsdag, hvor hun også fortalte at hun har en ett år gammel datter.

– Dette har rett og slett vært grusomt for meg, å sitte her i retten i uke etter uke og gjenoppleve alt det vonde, fortsatte Heard.

Deretter fortalte hun om barndom og oppvekst i Texas med foreldre og to søstre.

– Fra jeg var ung gjorde jeg alt jeg kunne for å komme ut og vekk fra Texas. Jeg tok nesten hva som helst av foto- og filmjobber for å få et ben innenfor.

Det blir betegnet som en stor dag i retten når Amber Heard nå forklarer seg og forteller sin historie i saken som skuespilleren Johnny Depp har anlagt mot ekskona.

SAKSØKT EKSKONA: Det er Johnny Depp som har saksøkt ekskona Amber Heard – og det var derfor han fikk fortelle sin versjon først.

Heard forklarte seg slik om sitt første møte med Johnny Depp i forbindelse med audition til filmen The Rum Diary i 2008.

– Jeg ble bedt om å møte ham og vi snakket sammen om bøker, musikk og poesi. Jeg var ikke en fan av ham, men visste godt hvem han var. Jeg var 22 og han var dobbelt så gammel som meg. Jeg tenkte wow – dette var spesielt.

Heard forteller videre at under innspillingen av The Rum Diary i 2011 skjedde det ikke så mye mellom dem - helt til de skulle spille inn en kysse-scene.

– Da føltes alt veldig virkelig. Han trakk meg inntil seg og kysset meg på ordentlig.

Både Heard og Depp var i hvert sitt forhold på den tiden. Hun med Tasya van Ree og han med Vanessa Paradis.

– Jeg følte at det var en kjemi mellom oss - og det handlet ikke om jobb. Jeg tror han følte det slik også.

Heard beskriver den første tiden av forholdet mellom henne og Johnny Depp som «vakkert».

– Jeg følte virkelig at dette var en mann som både forsto meg og så meg, forklarer Heard i retten

Amberd Heard forteller videre at etter at de var ferdig med innspilling av filmen, begynte Depp å overøse henne med presanger. Deretter reiste de på promotion tur for filmen

– Og hva skjedde så, ble hun spurt.

– Vi ble forelsket, svarte Heard.

Depp har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få Heard dømt for ærekrenkelse. Dermed var det Depps advokater som startet med å legge frem sin side av saken da rettssaken startet i midten av april. De hevdet at Heard lyver om at Depp har mishandlet henne – og at karrieren og livet hans er ødelagt i kjølvannet av hennes påstander.

Bakgrunnen for den pågående rettssaken mellom de to tidligere ektefellene, er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.