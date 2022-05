Heard i retten: − Han fikk meg til å føle meg skitten

Onsdag var det Amber Heards tur til å innta vitneboksen i rettssaken mot eksmannen Johnny Depp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I og med at det er Johnny Depp som har gått rettens vei i Fairfax i Virginia med krav om å få ekskona Amber Heard dømt for ærekrenkelse, var det Depp og hans advokater som startet med å legge frem sin side av saken da rettssaken startet i midten av april.

Først onsdag fikk derfor Amber Heard anledning til på forklare seg.

– Dette har rett og slett vært grusomt for meg, å sitte her i retten i uke etter uke og gjenoppleve alt det vonde, fortsatte Heard.

I retten hevdet hun at Depp har vært voldelig mot henne, og at han har slått henne mens han, ifølge Heard, var ruset på kokain. Hun beskriver en av hendelsene slik:

– Jeg lo og visste egentlig ikke hvordan jeg skulle reagere. Da slo han meg. Først en gang. Så en gang til. Hardt. Dette var ikke moro lenger.

Depp har flere ganger nektet for at han har vært voldelig mot Heard.

Bakgrunnen for den pågående rettssaken er at Depp sier han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner, deriblant flere kjendiser, antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.

Depps advokater har tidligere i retten hevdet at Heard lyver om at Depp mishandlet henne - og at karrieren og livet hans er ødelagt i kjølvannet av hennes påstander.

I retten onsdag kom Amber Heard med flere anklager om at Depp var voldelig under krangler mellom dem, og hevdet blant annet at han la henne i bakken.

Heard forklarte at det beste hun likevel mente hun kunne gjøre var å minimalisere alt som skjedde av vold og krangling.

– Jeg ville på den måten vise at jeg var tøff, at han kan ikke slå meg ut, sa hun.

Hun innrømmet også at hun på dette tidspunktet var håpløst forelsket i Depp – og at hun prøvde å få han til å forstå det.

– Men alt fortsatte bare å være en slåsskamp etter den andre, sa Heard.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger han slo meg i ansiktet, og jeg husker jeg tenkte hvordan kan dette skje meg igjen og igjen.

Amber Heard fortalte i retten onsdag at det ikke bare var henne Depps raseri og temperament kunne gå ut over, og hun fortalte om en episode fra 2013 hvor hun hadde blitt trøstet av en annen kvinne.

– Hun holdt rundt meg og det likte han åpenbart ikke. Han ble rasende og skjelte henne ut. Til slutt grep han henne hardt i armen og skrek «vet du hvor mye som skal til for å brekke armen din», sa Heard i retten.

– Jeg ønsket at jeg skulle ville forlate ham. Men når det var fint, var det veldig fint. I 2013 var jeg 25 år, jeg så en mann som var dobbelt så gammel som meg - og på en måte håpet at vi kunne få barn sammen og bli gamle sammen, forklarte Heard.

SAKSØKT EKSKONA: Det er Johnny Depp som har saksøkt ekskona Amber Heard – og det var derfor han fikk fortelle sin versjon først.

Heard forklarte seg slik om sitt første møte med Johnny Depp i forbindelse med audition til filmen «The Rum Diary» i 2008:

– Jeg ble bedt om å møte ham og vi snakket sammen om bøker, musikk og poesi. Jeg var ikke en fan av ham, men visste godt hvem han var. Jeg var 22 og han var dobbelt så gammel som meg. Jeg tenkte wow – dette var spesielt.

Heard forteller videre at under innspillingen av «The Rum Diary» i 2011 skjedde det ikke så mye mellom dem – helt til de skulle spille inn en kyssescene.

– Da føltes alt veldig virkelig. Han trakk meg inntil seg og kysset meg på ordentlig.

Både Heard og Depp var i hvert sitt forhold på den tiden. Hun med Tasya van Ree og han med Vanessa Paradis.

– Jeg følte at det var en kjemi mellom oss – og det handlet ikke om jobb. Jeg tror han følte det slik også.

Heard beskriver den første tiden av forholdet mellom henne og Johnny Depp som «vakkert».

– Jeg følte virkelig at dette var en mann som både forsto meg og så meg, forklarer Heard i retten ifølge Sky News.

Hun forteller også at noen ganger etter at de hadde vært sammen, kunne han bare forsvinne og det var ikke mulig for henne å få kontakt med ham.

Amber Heard forteller videre at etter at de var ferdig med innspilling av filmen, begynte Depp å overøse henne med presanger. Deretter reiste de på lanseringsturné for filmen.

– Og hva skjedde så, ble hun spurt.

– Vi ble forelsket, svarte Heard.

– Jeg hadde aldri følt meg så elsket. Når jeg var sammen med ham, følte jeg meg helt elektrisk i hele kroppen, fortsetter Heard.

Men så begynte Depp bare å forsvinne i perioder.

– Han drakk mye, begynte å kritisere klærne mine og den jobben jeg gjorde som skuespiller.

Heard forteller videre at Depp omtalte henne som «horete».

– Han fikk meg til å føle meg skitten, sa Heard.

Retten er nå hevet og Amber Heard vil fortsette sin forklaring torsdag.