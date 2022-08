BEKYMRET: Jeg klarer aldri å slippe det som skjedde, alt jeg utsatte mine nærmeste for. Det endte opp med at de også led, sier Demi Lovato.

Demi Lovato: − Hadde bare minutter igjen å leve

Popstjernen forteller om den dramatiske overdosen hun tok i 2018.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg hadde bare fem til ti minutter igjen å leve da legene fant meg.

Det forteller den tidligere Disney-stjernen i et intervju med «The Zane Lowe Show».

– Da de fant meg var jeg blå i ansiktet. Hadde ikke legene kommet da, ville ikke jeg vært her i dag, sier Demi Lovato som er aktuell med det nye albumet «Holy Fvck».

Hun ble funnet i sitt hjem etter at hun hadde tatt en overdose med heroin. Hun reddet livet, men forteller i intervjuet at hun senere ble rammet både av hjerneskader og hjerteinfarkt.

For henne er det også et problem at hennes nærmeste stoler ikke på henne, selv nesten fire år etter

– De er fortsatt bekymret for meg den dag i dag, sier Demi Lovato.

Hun forteller at den eneste måten hun kan gjenvinne tilliten deres på er at hun virkelig er til å stole på. At hun mener det hun sier.

– Jeg klarer aldri å slippe det som skjedde, alt jeg utsatte mine nærmeste for. Det endte opp med at de også led, sier Lovato.

Det nye albumet hennes blir karakterisert som mer i tråd med Lovatos pop-punk-røtter.

I en uttalelse sier Lovato at de aldri har vært mer sikker på seg selv og musikken sin, og at prosessen med å lage albumet har vært den mest meningsfulle for stjernen hittil.