INNKALLER TIL MØTE: Dronning Elizabeth vil ha klarhet i hva prins Harry og hertuginne Meghans rolle skal være fremover. Foto: Toby Melville / Reuters

Dronning Elizabeth kaller inn til «krisemøte»

Fremtiden til prins Harry og hertuginne Meghan i det britiske kongehuset kan bli avgjort i et ekstraordinært møte mandag, melder britiske medier.

For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge blant annet Sky News, NBC News og CNN har dronning Elizabeth bedt prins Harry, i tillegg til prins Charles og prins William, til Sandringham Estate mandag.

Her, i dronningens private residens, skal det meisles ut en avtale for prinsen og hertuginnens rolle i kongehuset etter deres avgjørelse om å trekke seg tilbake fra kongelige oppgaver. Det er kilder i kongehuset som forteller dette til Sky News.

I tillegg til medlemmene i kongefamilien er det også en mulighet for at hertuginne Meghan selv vil delta i møtet, skriver NBC News. Sky News skriver at Meghan eventuelt vil delta via telefon, ettersom hun for tiden befinner seg i Canada.

Ifølge NBCs kilde vil familien vurdere «flere alternativer», uten at disse utdypes mer.

BLE BRÅK: Prins Harry og hertuginne Meghan skapte rabalder da de kunngjorde sine intensjoner om å trekke seg tilbake fra kongelige oppgaver. Foto: Toby Melville / Reuters

Satte tidsfrist

Den britiske avisen The Telegraph meldte tidligere lørdag at dronningen (93) skal ha sagt til de ansatte ved hoffet at hun ønsker en løsning innen tirsdag. Hun skal angivelig ha satt en tidsfrist på 72 timer.

Senere på dagen kom nyheten om at hertuginne Meghan skal ha signert en kontrakt med Disney.

Ifølge The Times skal Meghan – tidligere TV-skuespiller – låne bort stemmen sin til film- og TV-giganten i bytte mot en donasjon til en veldedighetsorganisasjon som beskytter dyr mot krypskyting. Detaljer rundt samarbeidet er ikke kjent.

Kunngjøringen om at Harry og Meghan i fremtiden ville trekke seg tilbake, slo ned som en bombe i England, og ifølge flere britiske medier er kongefamilien både «skuffet» og «sjokkert» over avgjørelsen.

Publisert: 11.01.20 kl. 22:32

