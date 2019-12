NÆRT FORHOLD: Charlize Theron (til høyre) er evig takknemlig for hvordan moren Gerda Maritz har formet henne til den hun er. Her er de avbildet på rød løper under Oscar-utdelingen i februar i år. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlize Theron om da moren skjøt faren: – Jeg skammer meg ikke

Den amerikanske skuespilleren, født i Sør-Afrika, snakker ut om den fatale hendelsen hun opplevde som 15-åring.

Nå nettopp

Filmen «Bombshell» har premiere på norske kinolerreter på nyåret. I én av rollene finner vi Charlize Theron (44), som i 1991, da hun var 15 år gammel, opplevde en hendelse som skulle prege henne for resten av livet.

Én kveld ble hun og moren Gerda truet på livet av faren, Charles Theron. Det fikk fatale konsekvenser.

– Faren min var så full at ikke engang skulle vært i stand til å gå da han kom inn i huset med et skytevåpen. Jeg og mamma var inne på soverommet og lente oss mot døren fordi han prøvde å brøyte seg vei gjennom, sier skuespilleren i et intervju med NPR, gjengitt av nettstedet People.

Faren klarte ikke å bryte seg gjennom døren, og skal isteden ha tatt et steg tilbake.

– Han skjøt gjennom døren tre ganger. Ingen av kulene traff oss, noe som rett og slett er et mirakel.

For å redde seg selv og sin datter, skjøt og drepte Gerda sin ektemann.

– I selvforsvar gjorde hun slutt på trusselen, forteller Theron.

Det at moren handlet i selvforsvar var også det som gjorde at det ikke ble reist tiltale mot Gerda.

Oscar-vinneren forteller i intervjuet at hun aldri har vært redd for å snakke høyt om det som skjedde da hun var 15 år gammel.

– Denne familievolden, og det som skjedde den gang, er noe jeg deler med veldig mange mennesker. Jeg skammer meg ikke over å snakke om det, fordi jeg tenker at jo mer vi snakker om slike ting, jo lettere er det å skjønne at man ikke er alene i noe av det.

TØFF OPPVEKST: Charlize Theron opplevde at moren Gerda skjøt og drepte hennes alkoholiserte far, Gerdas ektemann, i 1991. Dette bildet ble tatt så langt tilbake som i 2006. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Og:

– For meg handler denne historien om hvordan det er å vokse opp med en som er rusavhengig og hva det kan gjøre med en person, sier hun.

Theron beskriver faren som en «veldig syk mann», og ifølge 44-åringen slet han med alkoholisme i hele hennes oppvekst.

– Jeg kjente ham bare på én måte, og det var som alkoholiker. Det var en ganske håpløs situasjon. Familien vår var låst i den situasjonen.

– Jeg kunne selvfølgelig ønske at det som skjedde den kvelden aldri hadde skjedd. Men det kan dessverre skje når man aldri når roten av rusproblemer som dette, sier Charlize Theron til NPR, ifølge People.

Til magasinet Extra i oktober i fjor var skuespilleren full av lovord om moren Gerda.

– Jeg er så heldig at jeg vokste om med en fantastisk mamma som alltid oppfordret meg og gjorde meg modig. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten det, sa hun den gang.

Publisert: 17.12.19 kl. 08:18

