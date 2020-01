Odd Nordstoga er opptatt av musikken i «Hver gang vi møtes», ikke tårene. Foto: Espen Solli/TV 2

Odd Nordstoga : – Oppfarende og nevrotisk

Den folkekjære musikeren Odd Nordstoga var lenge skeptisk til å være med på «Hver gang vi møtes». Til slutt hoppet han i det.

– Det er jo en grunn til at jeg har vært skeptisk til å være med på dette. Jeg hadde et inntrykk av at programmet handlet mye om det emosjonelle og å være rørt, og det liker jeg ikke. Når du hører flott musikk, så burde det handle om det, forteller Odd Nordstoga til VG.

Han er for tiden aktuell i programmet «Hver gang vi møtes» på TV 2, som har premiere lørdag klokken åtte. Sesongens første program tar for seg Odd Nordstoga og hans historie.

– Det var mest jeg som prata. De andre kom jo nesten ikke til ordet vet du, for jeg snakka så mye sjøl, sier han leende.

Fakta: Odd Nordstoga (47) Født: 10. desember 1972. Sivilstatus: Gift med Hilde Marit Kvile, som han har en sønn og to døtre med. Karriere: Ga ut sin første plate i 1997, med bandet Something Odd. Slo gjennom nasjonalt i 2004 med soloplaten «Luring», som var hans sjette utgivelse. Har totalt gitt ut 15 plater og er en av Norges mestselgende artister. Aktuell: Er med i programmet «Hver gang vi møtes» på TV 2.

Som den vante «Hver gang vi møtes»-seer er kjent med, blir det en kamp mot tårene også denne sesongen. Selv Nordstoga kan se at han blir rørt på skjermen, men da vil han helst skru av.

– Det var litt emosjonelt, men naturlig og flott. Også så jeg på et klipp og tenkte: «Oi, der var jeg visst rørt». Da klarte jeg ikke se mer. Jeg liker ikke se meg selv sånn på TV.

– Blir du flau?

– Det bryr meg ingenting. Alt er fint og naturlig. Og de har klippet det til, lagt til musikk og bygget det opp, så da blir det emosjonelt, påpeker visepop-artisten.

Odd Nordstoga er i sentrum under første program i sesong ni av «Hver gang vi møtes». Fra venstre Linnea Dale, Frida Ånnevik, Aslag Haugen, Magnus Clausen (Morgan Sulele), Tuva Syvertsen og Chris Holsten Foto: Wilfred Lie/TV 2

Trenger ikke snakke ut

Nordstoga har alt fortalt VG at han plages av at pressen er opptatt av disse tårene, at han er en mann med et karslig ideal, som ikke har noe behov for å gråte på TV.

– Men var det ikke godt å få snakket ut om ting da?

– Nei, egentlig ikke, svarer han kort.

Han forklarer at han er jevn, at han er den typen som tåler opp- og nedturer.

– Så du er ikke særlig nevrotisk?

– Jo, jeg er visst det. Jeg har tatt den «Big five»-testen, så jeg er nevrotisk, sier Nordstoga litt betenkt, før han fortsetter:

– Oppfarende og nevrotisk! Men i sum, i bånn, lar jeg meg ikke vippe av pinnen veldig lett.

I det første programmet går Nordstoga gjennom sin historie. Ikke at han helt vet hva det betyr. Hans historie er jo den samme i dag, som den var for fem år siden, sier han.

– Det blir et slikt portrett, hvor man snakker om seg sjøl altfor mye. Så blir det en løype – at jeg gjorde ditt og datt, spilte på en gate der og sånne ting. Men livet er jo mye mer enn det, mye mer sammensatt, forklarer musikeren.

Arvet temperament fra far

Men emosjonelt blir det likevel. Spesielt når Nordstoga forteller om oppveksten og faren sin. Han er en veldig trygg forankring, sier Nordstoga om sin far, i sesongens første program. Tidligere har han fortalt VG at han arvet sitt temperament fra faren.

På Vestre Kjærnes Gård fikk Nordstoga kallenavnet «onkel Odd». Allerede første kvelden gjorde han seg kallenavnet verdig.

– Stemmer det at du sa noe om å skille lykken mellom jobb og privatliv. Hva mente du med det?

– Ja, det stemmer! Det sa jeg, men du vet, jeg sier jo så mye klokt. Jeg fikk kallenavnet av en grunn. Stadig brøt jeg inn og sa noen fornuftige ord, forteller Nordstoga, før han fortsetter:

– Jeg minnes det veldig godt, da jeg slo gjennom med «Grisen står og hyler», så sa moren min til meg: «Ja ja, nå må du gjøre som de gamle romerne». Når de hadde vunnet et slag så spente de hjelmen fastere på hodet.

Og dette har Nordstoga tenkt på – at artistkarrieren kan gå veldig opp og ned. Han trengte en annen basis.

– Det offentlige må du ha på avstand. Og det er jo litt kjedelig hvis du har gjort suksess, fått årets spellemann for eksempel, sier han med et lurt smil.

