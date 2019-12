LEGGER SEG FLAT: Camila Cabello tar på Instagram og Twitter sterk avstand fra sitt tidligere «jeg». Foto: Evan Agostini / Invision

Camila Cabello om sine rasistiske ytringer: – Jeg er dypt skamfull

Popstjernens beklager til fansen etter tyn på Twitter. «Jeg angrer fra bunnen av mitt hjerte», skriver hun.

Popstjernen Camila Cabello (22) er svært lei seg og beklager sine rasistiske kommentarer hun skal ha liret av seg tidligere i livet.

Tirsdag denne uka tok hun nemlig til sosiale medier for å unnskylde overfor fansen etter at en Twitter-konto delte en serie av tweeter med det som skal ha vært rasistiske ytringer fra den 22 år gamle sangeren på nettsamfunnet Tumblr.

«Da jeg var yngre, brukte jeg et språk som jeg er dypt skamfull over og som jeg vil angre på for alltid. Jeg var uutdannet og ignorant, og den dagen jeg ble klar over meningsinnholdet i dette skrekkelige språket ble jeg dypt flau over at jeg noensinne brukte det», skriver Cabello både på Twitter og på sin InstaStory.

Artisten understreker at hun tidligere har unnskyldt ordbruken sin, men at hun nå velger å unnskylde igjen.

«Jeg ville aldri med overlegg ha såret noen, og jeg angrer fra bunnen av mitt hjerte. Hvor mye jeg enn kunne ønske det, kan jeg imidlertid ikke gå tilbake i tiden og endre på det jeg har tidligere har sagt. Men med én gang man vet bedre, oppfører man seg bedre og det er det eneste jeg kan gjøre».

Hun fortsetter:

«Feilene jeg har gjort representerer ikke den personen jeg er eller noensinne har vært. Jeg står for, og har alltid stått for, kjærlighet og inkludering. Mitt hjerte har aldri, selv ikke tidligere, stått for hat eller splittelse. Sannheten er at jeg var pinlig uvitende», skriver hun.

Nettstedet People skriver at det som skal være Cabellos Tumblr-konto er tatt ned etter at de rasistiske ytringene omsider havnet på Twitter.

HETE SCENER: Camila Cabello og kjæresten Shawn Mendes fremførte låta «Senorita» på American Music Awards i november. Foto: Chris Pizzello / Invision

Cabellos unnskyldning kommer idet hun er i ferd med å starte et nytt kapittel i livet med kjæresten - sangeren Shawn Mendes (21).

Ifølge People har paret offisielt sett datet i drøye fem måneder, og mot slutten av sommeren ble de to også avbildet mens de klinte til på Miami Beach.

