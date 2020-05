TIL TOPPS: Øyvind «Vinni» Sauvik er vinneren av den aller første sesongen av «Kompani Lauritzen» på TV 2. Her blir han gratulert av en tidligere deltager, Håvard Lilleheie. Foto: Matti Bernitz, TV 2

Øyvind «Vinni» Sauvik vant «Kompani Lauritzen»: – Så utrolig mye mer enn egne følelser

Hiphop-stjernen (44) overvant en helt annen frykt enn hva flere av de andre deltagerne kjente på. Samtidig er det samholdet og den egne frykten som betyr mye mer enn selve seieren.

Nå nettopp

Den aller første sesongen av «Kompani Lauritzen» er ved veis ende, og lørdag ble det klart at det var Øyvind «Vinni» Sauvik som gikk helt til topps i konkurransen etter å ha utkonkurrert Lise Karlsnes (40), Marte Bratberg (30) og Henrik Thodesen (39) i den store finalen.

LES OGSÅ: Øyvind «Vinni» Sauvik før finalen i «Kompani Lauritzen»: – Jeg burde bare holdt kjeft

Det gjorde han etter å ha slått tidligere «Briskeby»-stjerne Karlsnes nesten på målstreken. Til VG forteller den 44 år gamle artisten at det var deilig å kjenne på seiersfølelsen.

Husker du denne? Drama i «Kompani Lauritzen»:

– I begynnelsen sa jeg at jeg ikke var noe konkurransemenneske, og så gikk det tre dager og så var jeg veldig innbitt på å vinne disse konkurransene. Jeg var så sliten og lei den siste dagen der, men klarte liksom å fiske fram litt indre styrke, sier han.

Mens andre kjente på frykten for høyder, vann og ikke minst fysiske beinharde øvelser, var det en helt annen frykt som bodde i den tidligere Paperboys-stjernen, nemlig det å i så lang tid bo så tett på så mange mennesker han ikke kjente fra før av.

Men:

– Det var ikke noe vinner- og taperfokus følte jeg. Det var ikke det som var kjernen i det. Det var opplevelsene, det man gjorde sammen. Jeg sitter ikke igjen med følelsen av at «Dette vant jeg». Det handlet mest om det vi gjorde sammen.

les også Øyvind «Vinni» Sauvik før finalen i «Kompani Lauritzen»: – Jeg burde bare holdt kjeft

For «Vinni» gjorde det stort inntrykk da programleder Kristian Ødegård (46) den siste opptaksdagen viste ham et bilde fra et produksjonsmøte natten før.

– Det var klokka 1 om natten fikk jeg fortalt. Og slike møter hadde de hele tiden. Det satt 60 stykker i et rom med hver sin laptop! Da gikk det opp for meg hvor mange mennesker som faktisk er involvert, og hvor mange man trenger for å få til dette. Både foran og bak kamera. Dette handler om så utrolig mye mer enn egne følelser.

– Hvordan vil du beskrive opplevelsen?

– Jeg var «helt jævlig» i mine følelser hele tida. Jeg ville ikke bli kjeftet på. Jeg fikk et større perspektiv på ting. Ja, jeg vant den siste konkurransen, men det handlet i bunn og grunn om alt det vi gjorde sammen, samholdet og måten vi hjalp hverandre på. Det å være sammen på et lag. Nå ser jeg hvor viktig hver og én person i den produksjonen var. Det var en reise mer enn en konkurranse. Det var en heftig reise, men også noe jævlig, jævlig fint og lærerikt.

BLÅSTE UT: Den 44 år gamle hiphop-stjernen tente på ett tidspunkt på alle plugger under «Kompani Lauritzen» og truet med å reise hjem Foto: TV 2

Han forklarer sin egen frykt på følgende måte:

– Plutselig måtte jeg forholde meg til veldig mange mennesker, og det var veldig, veldig krevende. Det handler om å akseptere de følelsene som kommer opp, og jeg tror det var det som gjorde meg veldig sint også. Og så vet du at du blir filmet og at du har kamera i trynet hele tiden. Når du ikke er spesielt god på en ting vet du at syv kameraer har plukket det opp. Det å spørre om å få lov til å gå på do? Det hierarkiet og den militære disiplinen var krevende.

For på spesielt ett tidspunkt sa det fullstendig stopp for Sauvik. Han skjelte ut befalet og sa tydelig ifra at han ville hjem.

«Jeg har vært lei siden dag én, men jeg har vunnet hver eneste lagkonkurranse og har vært best på alle tester. Det er over, jeg skal ikke være her lenger. Jeg orker ikke høre mer på pisset ditt, pisset hans, pisset ditt eller pisset ditt. Det er over», sa en gestikulerende Sauvik i programmet som ble sendt i starten av april.

Men han ble til slutt værende.

les også Fallskjermdrama i «Kompani Lauritzen»: – Jeg tenkte «Dette er jo galskap»

– Hva skjedde?

– Jeg var så sur! Jeg syntes det var så heftig å være der inne. Jeg var redd og bekymret for mange ting, andre ting enn mange av det de andre kjente på. Å ikke lenger ha råderett over ditt eget liv, og å bo oppå mange folk som jeg ikke kjente. Til vanlig lever jeg et beskyttet liv på mange måter. Jeg er enten på Bali eller i Norge og har en liten sirkel rundt meg.

44-åringen har i programmet gitt uttrykk for at han konkurrerer mer for seg selv enn for å slå andre. Og selv mener han at det å gi «faen» er det enkleste i verden.

– For da trenger man ikke stå for noe. Man trenger ikke være redd for noe om man ikke får det til. Sier man at man bryr seg blir det en veldig nedtur om man ikke får det til. Derfor var det deilig at jeg kunne være ærlig med meg selv, og tenke at «Dette var jeg klar for å vinne». Og at jeg da faktisk fikk det til.

EN GOD NUMMER TO: Lise Karlsnes nådde nesten hele veien, men endte til slutt på andreplass. Men hun var ingen dårlig taper. Foto: Matti Bernitz, TV 2

«Vinni» har sett minimalt av «Kompani Lauritzen», selv om han selv deltok og vant hele greia.

– Mye av dette er jo flaut, sett i etterpåklokskapens lys. Derfor har jeg ikke villet se så mye heller. Jeg synes det er flaut at jeg er så sur hele tida. Istedenfor bare å akseptere at det er her jeg er nå. Jeg burde gjort det beste ut av det, ha ha. I ettertid kunne jeg ønske at jeg bare holdt kjeft.

Men det er ikke bar derfor han synes det er flaut å se seg selv på TV.

– Det er ikke alltid at det jeg ser på skjermen matcher den opplevelsen jeg hadde. De hadde 50 timer film på to dager, og dette skulle ned til halvannen time per program. De får jo ikke med alt som skjedde, og må heller dyrke historiene. Og når det gjelder mitt «offentlige liv» tåler jeg meg selv ganske godt, men andre menneskers tolkning av meg blir på en måte en dissonans. Ikke fordi jeg føler meg feilklippet, men det at en god eller dårlig dag for meg blir til en to minutters sekvens. Det blir rart å se på. Jeg har nok med å leve med meg selv.

Hiphop-artisten har tidligere snakket ut om et hardt liv med både alkohol og narkotika. Men det er et tilbakelagt kapittel, og det viser han til gangs i «Kompani Lauritzen».

les også Trakk seg fra øvelse i «Kompani Lauritzen» – ante ikke at de måtte reise hjem

– Hva har skjedd?

– Jeg har alltid trent mye, jeg trener mye med en fyr jeg ble kjent med for 12 år siden, en som heter Pekka Lundefaret. Han har utviklet en helt spesiell bevegelsesfilosofi. Jeg har sikkert brukt tusenvis av timer på dette de siste 12 årene. Det handler om både fysisk, men også psykisk og emosjonell bevegelse. Så selv føler jeg ikke at jeg har forandret meg så mye, det er bare en del av en reise jeg har holdt på med i årevis.

Men:

– Folk tenker at jeg er en rapper som pleide å røyke hasj, og plutselig kan jeg løpe fort. Det er overraskende. Men for meg, så er jeg det også! Jeg kan rappe og lage musikk, for det har jeg drevet mye med. Men jeg er også en far, en kompis, én som trener mye. Jeg er kommet et sted i livet der jeg klarer å omfavne alle de delene i livet mitt - uten å begrense meg eller definere meg så mye. Men jeg var jo på den måten, mener folk. Og ja, det var jeg nok, og jeg er nok det fortsatt. Men jeg andre ting også.

HYLLET SOM VINNER: Øyvind «Vinni» Sauvik sjarmerte de andre deltagerne i senk, og ble på fortjent vis hyllet etter seieren. Foto: Matti Bernitz, TV 2

– Hvordan er livet ditt nå sammenlignet for 10–15 år siden?

– Jeg tror jeg er på et bedre og mer balansert sted i livet. Jeg har en bedre aksept for hvem jeg er, men også mer bevissthet på hvem man vil være. Du sa i stad at jeg har vært et forbilde for mange der inne, men jeg er usikker på hvor glad jeg er i det ordet, selv om det er en fin greie. Men det gjør meg ingenting å være et eksempel, for da viser man bare at «Sånn kan man gjøre det». Det gjør meg ydmyk og glad hvis de andre deltagerne kan tenke at «Dette var en fin måte å gjøre det på».

les også Lise Karlsnes får nok og «klikker» i «Kompani Lauritzen»: – De har nok klipt det penere enn det var

Og:

– De andre har dødsmye å lære meg også, og det var jo helt essensielt at de var der sammen med meg. De lærte meg masse. I mine øyne er det mye mer imponerende at Marte eller Desta utfordrer skrekken enn at jeg, som bare er en liten gutt som ikke er redd for sånt, gjør det. Jeg trosset også en frykt, men på helt andre ting. Det å leve oppå folk, som ikke hadde noe å gjøre med at jeg ikke likte dem. Men fordi jeg har brukt lang tid, og mitt liv, på å skape min egen komfortsone, forteller «Kompani Lauritzen»-vinneren til VG.

Publisert: 16.05.20 kl. 22:07

Les også

Fra andre aviser