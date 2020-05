MAMMA FRARÅDER: Det er en ting mamma Katrine Moholt fraråder datteren Evelina og være med på – og det er «Ex on the Beach». – Men ellers får hun gjøre som vil. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Evelina vil følge i mamma Katrine Moholts fotspor

Det er ikke noe annet Evelina Moholt (20) vil enn å stå på en scene – akkurat som mamma Katrine Moholt (46). På veien er de to hverandres beste venner, rådgivere – og læremestre.

Nå nettopp

– Evelina er min skarpeste kritiker, sier Katrine Moholt til VG.

TV-seerne har allerede stiftet bekjentskap med mor og datter i samme TV-program Riktignok ikke ett av Katrine Moholts egne programmer, men i NRK-programmet «Bit For Bit» før påske.

– Vi trives veldig godt sammen og hun er nok den av mine tre barn som er mest lik meg. Vi opptrer sammen både i private selskaper og i andre sammenhenger. Vi har også gjort eventer av forskjellig slag – og det har vært ordentlig fint, fortsetter Katrine Moholt.

les også De mest minneverdige «Skal vi danse»-øyeblikkene

Mye på grunn av corona-situasjonen har Evelina flyttet hjem til Maura for en periode og det har ikke mamma Katrine noe som helst imot.

– Det er så mye liv i Evelina, du hører alltid hvor hun er. Hun synger og danser hele dagen – hele huset oser av hennes kreativitet. Det er jo bare så hyggelig. For ikke å snakke om når kjæresten hennes også er her. De er så forelsket og det er så herlig å ha dem begge to her, sier mamma Katrine.

MYE LIV: – Det er så mye liv i Evelina, du hører alltid hvor hun er. Hun synger og danser hele dagen – hele huset oser av hennes kreativitet, Katrine Moholt om datteren. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Jo da, Evelina nikker og bekrefter at det går bra med kjærligheten og forholdet til proffdanseren Santino Mirenna. Han var også var en danserne i «Skal vi danse» i fjor – mange vil sikkert huske ham som partneren til Emilie «Voe» Nereng. Sånn sett nesten som en kollega av Katrine Moholt å regne.

les også Allsang for Norge!

– Jeg kjente ham først, sier Katrine med et lite smil.

– Ja, ja – sånn går det når du tar meg med på jobb, mamma, sier Evelina.

– Men vi to har et nært forhold, mamma og jeg. Jeg har lært mye av henne, vi snakker sammen om alt. Gjennom henne har jeg sett både fordeler og ulemper med denne bransjen. Nå er det viktig at jeg går min vei, lager min egen sti, sier Evelina.

Det er hun allerede kommet godt i gang med. For fjerde sommer på rad skal hun være med i «Hakkebakkeskogen» i dyreparken i Kristiansand, hun er i platestudio og slipper i disse dager en sommerlåt med artisten Joah. Til høsten begynner hun på musikkteaterlinjen på Bårdar danseinstitutt i Oslo.

les også Kosen mangler, men: Imponerende «Pippi»-musikal!

– Det gleder jeg meg veldig til. For det er jo dette jeg vil. Drive med musikk og teater, være en del av et ensemble. Skrive egen musikk, spille inn i studio, reise rundt og opptre og leve av det jeg elsker aller mest, sier Evelina.

Katrine Moholt lytter og legger ikke skjul på at hun er stolt over datteren og som mødre flest har hun også gode råd å komme med.

– Har du glede av det, så gjør det. Ikke si ja takk til jobber du ikke vil eller ikke har lyst på. Ikke vær med på alt. Gjør det du synes er gøy. Det er viktig med nok mat og søvn. Kort sagt sørg for at du har et overskudd når du kommer på scenen. Dessuten er det viktig å passe på at man ikke bare tenker at man skal «smi mens jernet er varmt». Det er mange som har gått på en smell på grunn av det.

les også Katrine Moholt: – Jeg er ikke alltid så lett å leve med

Katrine Moholt legger ikke skjul på at hun også snakker av egen erfaring.

– Jeg har sagt nei til mange morsomme ting opp gjennom årene og er aldri med på moroa etterpå. Jeg reiser som regel hjem med en gang. Lykken for meg er å komme hjem, sette meg i sofaen, ta et glass vin med kjæresten min og se på en serie.

LANDLIGE OMGIVELSER: Familien Moholt bor i landlige omgivelser på Maura, like nord for Gardermoen. Nå har også Evelina flyttet hjem igjen for en periode. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Noe du synes Evelina absolutt ikke bør være med på?

– Det må være «Ex on the beach», lyder det kontante svaret.

– Men ellers får hun gjøre som vil, legger mamma Moholt raskt til.

Norske TV-seere forbinder Katrine Moholt først og fremst med «Allsang på grensen» og «Skal vi danse». Det er fortsatt uklart hva som skjer med «Skal vi danse» til høsten, men for to uker siden ble det klart at det blir «Allsang på grensen» i sommer. Om enn i en annen variant enn det vi er vant til. Det blir bare norske artister og ambisjonen er å samle familier som sitter sammen på pikniktepper godt spredt utover plenen foran scenen.

les også Allsang for Norge!

– Jeg tror det er et viktig program for folk og samles om. Vi trenger musikk og glede nå og det betyr mye for meg også. Dette programmet er sommeren min, så jeg er veldig glad for at det blir «Allsang på grensen» i år også.

Samtidig krysser Katrine Moholt fingrene og håper det beste for «Skal vi danse» til høsten.

– Både Australia, Polen og Sverige har laget «Skal vi danse» denne våren uten publikum. Så jeg krysser fingrene for at vi skal kunne se masse flott dans på TV2 også denne høsten. Men dette er det selvfølgelig opp til TV 2 å bestemme.

Publisert: 23.05.20 kl. 20:19

Fra andre aviser