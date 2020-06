PÅ SYKEHUS: Lisa Tønne forteller i en podkastepisode at hun er innlagt på Ullevål sykehus med en sjelden bakterie. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Lisa Tønne: Innlagt på sykehus med sjelden bakterie

Lisa Tønne (42) sier i egen podkast at hun er innlagt på Ullevål sykehus med en bakterie som aldri er sett på mennesker før.

For mindre enn 10 minutter siden

Tønne sier at hun i flere uker har slitt med feber, høy puls og en hevelse på halsen. I den anledningen har hun har testet seg for coronaviruset to ganger, men begge gangene har svarene vært negative.

Etter flere dager med testing døgnet rundt, fant legene endelig ut hva som feiler henne. Det forteller hun i torsdagens episode av podkasten «Tusvik & Tønne».

Tønne skal være smittet av en type streptokokkbakterie som visstnok aldri er sett på mennesker før, kun på hester.

– Legene vet ikke hvordan de skal håndtere denne bakterien, sier hun i podkasten.

VG har vært i kontakt med Tønne som sier at hun ikke har noe mer å utdype enn det hun forteller i podkasten.

Da legene ringte henne mandag kveld og fortalte at hun måtte komme til sykehuset så fort som mulig, ble hun engstelig.

Hun forteller videre at hun nå får penicillin og føler seg derfor bedre. Hun må derimot bli liggende på sykehuset frem til legene kan forsikre seg om at bakterien er borte.

– Hvis betennelse setter seg på hjerteklaffen så fortærer den hjerteklaffen, og da må det hjerteopereres, sier hun.

I podkastepisoden som har fått navnet «Hestehviskeren» spekulerer hun i om hun kan ha blitt smittet av sin egen hest.

Tønne forteller videre at legene nå prøver å finne ut hvordan hun kan ha blitt smittet av denne sjeldne bakterien, og skal være i kontakt med dyrleger.

Publisert: 19.06.20 kl. 13:01

Fra andre aviser