LÅ I KOMA: Christine Koht (52) forteller i en ny oppdatering på Facebook at hun lå i koma i en uke. Foto: Annemor Larsen/VG

Christine Koht med oppdatering: - Jeg gir meg ikke

Den folkekjære komikeren kjemper fortsatt med infeksjoner på Rikshospitalet, og forteller at hun har ligget en uke i koma.

Det er over en måned siden Koht har oppdatert offentligheten med helsetilstanden sin. Det er syv måneder siden det ble kjent at hun hadde en alvorlig kreftsykdom, og gjennom Aftenposten-podkasten «Koht vil leve» av journalist Joachim Førsund, har man kunnet følge med på hvordan hun slåss mot sykdommen.

52-åringen ble i juni innlagt på infeksjonsavdelingen på Rikshospitalet, og hun skrev på Facebook at infeksjonen ville ta lang tid å kurere.

I et Facebook-innlegg torsdag kveld åpner hun med å takke følgerne sine for kjærligheten som kommer hennes vei.

Hun forteller videre at hun fortsatt er innlagt på infeksjonsavdelingen, og at hun kjemper mot fem infeksjoner og et virus i lungene.

– Dette er bivirkninger av store doser kortison. Og uten kortison hadde jeg dødd av leverbetennelse, skriver hun.

Koht forteller at hun har ligget en uke i koma, men at hun nå er i gang med å gå turer i ganene for å lære seg å gå igjen.

– Jeg gir meg ikke, jeg er bjørnesterk. Jeg vil leve, står det i innlegget.

Vedlagt er et bilde av henne og mamma i gangen på Rikshospitalet.

I juni åpnet Koht seg om bivirkningene av kortisonet overfor Aftenposten. Hun fortalte at hun ville vise sitt «nye» ansikt, som er oppsvulmet av behandlingen.

Publisert: 01.08.19 kl. 23:07