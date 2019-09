MISTET EKTEMANN: I februar døde prins Henrik av Danmark, ektemannen til dronning Margrethe. Foto: Bagger, Henning / NTB scanpix

Expressen: Dronning Margrethe i stort intervju om livet etter prins Henriks død

Dronning Margrete feirer sin 80-årsdag neste år. Men det siste året har vært tøft, etter hun mistet prins Henrik i februar 2018.

– Det blir på en annen måte når du plutselig blir alene. Han hadde jo vært syk de to siste årene. Vi hadde ikke vært sammen så mye som før. Jeg begynte å bli vant til å gjøre ting alene, forteller danske dronning Margrethe om prins Henriks død til Expressen.

Ektemannen prins Henrik ble syk av demens og gikk bort i februar 2018. Rundt 60 gjester samlet seg til bisettelsen 20. februar.

Avisen skriver om en dronning som er godt likt blant svenskene. Selv tror hun det kommer av at hun snakker svensk. Dronningen er i godt humør under intervjuet. Neste år fyller hun 80 år, og det skal bli feiret over hele Danmark. Men ifølge avisen er dronningen frisk og pigg, selv om alderen tar på.

– Jeg orker ikke fysisk like mye som før. Du går saktere og trappene føles høyere. I speilet kan du se at årene har gått og ikke uten å sette sine spor, men egentlig føler jeg meg ikke helt ulik hva det var for ti år siden, selv om jeg er en gammel dame, sier dronning Margrethe i intervjuet.

Ved Danmarks statsbesøk i Argentina fulgte hennes sønn, kronprins Frederik, med. Noen skal ha tatt det som et tegn på at kronprinsen stod i posisjon til å ta over tronen. Men ifølge dronning Margrethe skal det ikke tolkes sånn. Hun forteller at hun blir på sin post resten av livet.

– Jeg kan ikke forestille meg å fratre min stilling. Kanskje hvis jeg ble håpløst syk. Men min innstilling er å sitte på livstid. Oppdraget er for livet, sier dronningen.

Hun føler altså ikke noe press på endre holdingen om å forbli dronning av Danmark livet ut. For henne er det en plikt som følge av oppgaven om å følge etter sin far. Det er noe man gjør så lenge man lever, sier hun til avisen.

Dronningen opplever at det har vært en fordel å være kvinne i sin rolle som statsoverhode. Det går mest av alt ut på at hun ikke har følt seg sammenliknet med sin far.

– Han var en mann. Jeg var en kvinne og jeg var ung. En sønn blir ofte sammenlignet med sin far, men med en datter blir det annerledes. Jeg håper det vil være det samme for sønnen min, omvendt, sier dronningen.

Det er heller ikke uvanlig at kvinner inntar fremtredende posisjoner, forteller dronning Margrethe. Hun snakker om kvinnelige statsministere og kvinner ellers som er høyt ansett i samfunnet.

– Det er ikke stor forskjell mellom menn og kvinner, annet enn at menn vanligvis ikke har på skjørt, sier dronningen til svenske Expressen.

