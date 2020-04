STYRTRIK: Kylie Jenner har fortsatt lommene fulle av penger, og troner nok en gang på toppenav Forbes liste over de yngste milliardærene i verden. Foto: NINA PROMMER / EPA

Kylie Jenner er verdens yngste dollarmilliardær – igjen

Den amerikanske realitystjernen er god for drøyt ti milliarder kroner, ifølge Forbes liste for 2020.

Oppdatert nå nettopp

TV-profil og sminkedronningen Kylie Jenner (22) er ranket som verdens yngste dollarmilliardær uten å ha arvet penger. Det viser Forbes liste for 2020, som kom på tirsdag.

Dette er andre gang på rad at Jenner troner på toppen av denne listen. 22-åringen, som er å se i realityserien «Keeping up with the Kardashians» er god for om lag én milliard dollar, opp mot ti milliarder norske kroner, skriver nettstedet Metro.

Fikk du med deg denne? Kylie Jenners sangstemme får nettet til å koke:

Dette etter at hun solgte majoriteten av sine aksjer i sminkeforetaket Kylie cosmetics i fjor for svimlende 600 millioner dollar, 5,4 milliarder norske kroner.

I forbindelse med salget til sminkekjeden Coty Inc. i november, sa realitystjernen at hun så frem til å kunne fokusere mer på det kreative i jobben, heller enn det som har med selvet foretaket å gjøre.

les også Kardashian-gjengen filmer siste episode med mobilen

– Jeg gleder meg til å fortsette den kreative og oppfinnsomme delen av jobben i hver kolleksjon som kundene har lært seg å forvente. Og til å få bedre tid til å holde kontakt med fansen min på sosiale medier. Dette samarbeidet kommer til å gjøre at jeg og teamet mitt kan fokusere på å skape og utvikle alle produkter mens vi bygger varemerket til et internasjonalt skjønnhetsmerke som er å regne med, sa hun den gang om beslutningen.

les også Brandon Jenner fikk tvillinger

Til Ellen DeGeneres i «The Ellen show» forteller Jenner at familien hennes, som også har godt med penger, erter henne fordi hun har mer penger enn dem alle.

– Om vi er i en gruppechat og snakker om at vi burde ta oss en reise sammen sier alle «Kylie, skal du betale for det da eller?». Slike ting. De tuller bare med meg, slik søstre ofte gjør, sier hun i showet.

På de tre neste plassene på Forbes liste over verdens yngste milliardærer finner vi tre nordmenn, nemlig Ferd-arvingene, søstrene Alexandra (23) og Khatarina Andresen (24), som har en formue på 1,4 millarder dollar hver. Deretter følger laksearving Gustav Magnar Witzøe (26), som ifølge Forbes har en formue på 3 milliarder dollar, tilsvarende 26 milliarder kroner.

Rettelse: VG skrev først i tittelen i denne saken at Kylie Jenner er verdens yngste milliardær. Det riktige er at hun ifølge Forbes' liste er verdens yngste dollarmilliardær. Dette ble endret i saken klokka 21.45.

Publisert: 13.04.20 kl. 20:15 Oppdatert: 13.04.20 kl. 21:55

Les også

Fra andre aviser