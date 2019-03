RINGTE POLITIET: Natalie Portman skal gjentatte ganger ha blitt plaget av en stalker. Tirsdag skal han igjen ha dukket opp utenfor huset hennes. Her er hun avbildet sammen med mannen sin, Benjamin Millepied. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

TMZ: Politiet arresterte stalker utenfor huset til Natalie Portman

En mann, som hevder at han er leiemorderen John Wick, skal nok en gang ha dukket opp utenfor huset til skuespilleren.

Skuespillerstjernen Natalie Portman (37) skal ha reagert umiddelbart og ringt politiet da en stalker dukket opp utenfor huset hennes tirsdag. Mannen skal tidligere ha blitt pålagt besøksforbud mot 37-åringen, og skal ha hevdet at han er filmkarakteren John Wick, skriver det amerikanske nettstedet TMZ.

Hendelsen skal ha skjedd tirsdag ettermiddag klokka 15.30 amerikansk tid, rett utenfor Portmans hjem i Los Angeles.

Ifølge TMZ dukket politiet opp bare minutter etter at Portman ringte. Mannen skal så ha blitt arrestert på bakgrunn av å ha brutt besøksforbudet. Den sammen personen, som mener å ha telepatisk kontakt med skuespilleren, fikk for to uker siden ilagt et fem års langt besøksforbud mot henne. Dette var det nettstedet The Blast som meldte.

Ved én anledning skal mannen gjentatte ganger ha ringt på hos «Black Swan»-stjernen, og oppgitt at han var John Wick, en leiemorder spilt av Keanu Reeves i filmserien med samme navn. Han er opprinnelig pålagt å holde seg minst hundre «yards», drøye hundre meter, fra Portman og mannen hennes, Benjamin Millepied, og deres to barn, Aleph (7) og Amalia (23 mnd.).

Natalie Portman skal ha søkt besøksforbudet etter at mannen dukket opp ved huset deres og forsøkte å ta seg inn på den lukkede gårdsplassen tidligere i år. Ifølge dokumenter The Blast sitter på skal dette ha skjedd 31. januar i år.

Han skal ha fortalt politiet at han, ved hjelp av telepati, har snakket med Portman gjentatte ganger, og at han hadde reist fra Colorado til Los Angeles for å møte henne ansikt til ansikt.

Mannen skal ha fått psykiatrisk behandling etter opptrinnet, før politiet omsider innvilget søknaden om besøksforbud.

27.03.19 08:06