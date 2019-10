Kevin Spacey slipper tiltale for seksuelle overgrep etter at mannen som anmeldte Spacey, er død.Arkivfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Kevin Spacey slipper tiltale for overgrep etter at saksøker døde

Skuespilleren Kevin Spacey kommer ikke til å bli tiltalt for å overgrep mot en massør etter at mannen døde uventet for få uker siden.

NTB-DPA

Saksøkeren var en ikke navngitt mann som anklaget Spacey for å ha tvunget ham til å beføle skuespillerens kjønnsorganer under en behandling i Spaceys hjem i Los Angeles for tre år siden.

– Anklagene om seksuelt overgrep kan ikke bli bevist når ikke offeret deltar. Dermed er saken henlagt, heter det i dokumenter fra påtalemyndigheten, ifølge avisen The Times.

Spacey kan imidlertid fortsatt bli dømt i et sivilt søksmål, som den anonyme mannen reiste mot Spacey i fjor, men det er uklart hvordan den kan gjennomføres når han nå er død.

Spacey er blitt anmeldt av flere andre, men også en annen sak mot den amerikanske «House of Cards»-stjernen i Massachussets ble i sommer henlagt ettersom saksøkeren nektet å vitne.

Dessuten besluttet påtalemyndigheten i Los Angeles seg i fjor for ikke å reise tiltale mot Spacey etter at han ble anklaget for et overgrep som skal ha skjedd i 1992. Det ble konkludert med at saken var foreldet.

