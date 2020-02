PAPPA PÅ PLASS: Sophie Elise Isachsens far, Jan Olav Isachsen, er blant deltagerne under NRK Debatten tirsdag kveld. Foto: Frode Hansen

TV 2: – Sophie Elise er en profil vi er stolte av

NRK MARIENLYST (VG) Noen av Norges mest kjente influensere barker akkurat nå sammen på NRKs Debatten for å snakke om kroppspress. – Jeg skjønner hvorfor Sophie Elise ikke står her i dag, sier Isabel Raad.

Oppdatert nå nettopp

I mars i fjor møtte Kristin Gjelsvik (33) Sophie Elise Isachsen (25) i NRKs Debatten. «Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår?» var temaet da.

Det programmet samlet forøvrig tre ganger så mange seere under 30 år, som det programleder Fredrik Solvang vanligvis klarer:

Tirsdags kveld er det klart for et nytt møte i NRKs debattstudio mellom de to blogger-kjendisene, ved at Jan Olav Isachsen, faren til Sophie Elise stiller på vegne av datteren sin.

I tillegg stiller blant annet bloggeren Isabel Raad, Kathrine Haldorsen fra TV 2, Astrid Valen Utvik, juryleder for «Vixen Awards», influenser-bransjens egen prisutdeling.

Gjelsvik var først ut i debatten.

– Først og fremst vil jeg si at banneordene jeg kom med kunne jeg vært foruten. Men dette er ikke bare en kritikk av TV2 og Sophie Elises men en reaksjon på et stort prolem, sier Kristin Gjelsvik i Debatten.

Sophie Elise Isachsens far Jan Olav Isachsen sier at debatten er blitt en heiagjeng og hatgjeng i denne debatten.

– En profil vi er stolt av

– Sophie Elise er en profil vi er stolt av , sier Kathrine Haldorsen fra TV 2.

Hun sier at det var viktig å vise Sophie Elises rumpeoperasjon fordi det er en del av hennes liv og at det derfor er viktig å dokumentere det.

– Jeg ser ikke poenget med å dokumentere denne operasjonen, sier Gjelsvik i et svar.

– Vi står veldig godt i at vi viste denne operasjonen, sier Haldorsen.

– Jeg skjønner hvorfor Sophie Elise ikke står her i dag.(...) Men alle som har en sånn påvirkningskraft må ta ansvar, sier Isabel Raad.

– Supernervøs

VG møter en spent Isabel Raad utenfor debattstudioet på Marienlyst i Oslo tirsdag kveld:

– Jeg er supernervøs, sier hun til VG.

Kristin Gjelsvik og Isabel Raad, som har hatt disputter før, klemte hverandre varmt og hjertelig før sendingen.

Raad, så lenge på seg selv som en av verstingene når det gjaldt omtale av egne plastiske operasjoner, har snudd i sitt syn på saken.

HAR SNUDD: – Håper jeg er rolig og får frem alle poeng i kveld. Jeg har vært den verste i gamet. Dette handler ikke om meg, men det handlet om samfunnet og de unge følgerne som følger oss. Foto: Frode Hansen, VG

Nå støtter hun Kristin Gjelsvik, og tordentalen hun før helgen kom med på Vixen Influencer Awards.

– Håper jeg er rolig og får frem alle poeng i kveld. Jeg har vært den verste i gamet. Dette handler ikke om meg, men det handlet om samfunnet og de unge følgerne som følger oss.

Så ting i perspektiv

Overfor VG forklarer hun hvorfor hun har snudd:

– Jeg så ting i perspektiv, med egne øyne, da jeg så hva lillesøsteren min begynte å snakke om rundt middagsbordet, sier Raad.

– Ser man før/etter-bilder av rompa mi, vil man se at det ser bedre ut før jeg opererte. Jeg angrer fordi jeg har innsett hvilken negativ innvirking det har på min kropp. Jeg puster dårligere gjennom nesen, og rompa mi gjør vondt å sitte på.

Hun legger til:

– Vet hvordan Sophie Elise har det nå, men jeg synes man må kunne ta ansvar. Vi har nok kunnskap om hvilken påvirkningskraft vi har, men synes det ikke var riktig å ta det opp på Vixen. Det er en kveld man skal hylle hverandre.

– Hun velger å stå over

VG møtte Jan Olav Isachsen, Sophie Elises far og manager som møter for henne i Debatten.

– Hvorfor er ikke Sophie Elise her i dag?

– Nei, hun føler at hun har sagt det hun trenger å si her. Og for ikke å kaste mer bensin på personkonflikt-bålet så velger hun å stå over, sier faren.

– Det er viktig for deg å være her i dag?

– Jeg tenker at den saken som det i bunn og grunn dreier seg om er en viktig sak da. Så vi kunne godt tenke oss å sørge for at den debattens retning har riktig retning, at det ikke blir en personkonflikt ut av det her.

– Kontroversen er helt feil

– Hva tenker du om denne kontroversen?

– Jeg synes i utgangspunktet at kontroversen i seg selv er helt feil. Saken er viktig. Kroppspress og psykisk helse er selvfølgelig viktig. Og derfor er jeg her.

– Har du forståelse for at det stormer rundt Sophie Elise, siden hun er så åpen rundt sine inngrep?

– Ja, hun visste jo at dette kom til å komme, sier pappaen til Sophie Elise.

– Hva synes du personlig om at hun velger å operere utseende sitt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Gjelsviks angrep

Og kveldens tema «Vixen og kroppspress» er noenlunde det samme som sist. Og det er Gjelsviks angrep på Sophie Elise under «Vixen Awards» på fredag som er bakgrunnen for debatten.

Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening», en pris hun fikk for å ha laget en videoblogg der hun uttalte at Sophie Elise Isachsen er «Norges farligste forbilde», som følge av hennes mediedekning av plastiske operasjoner og inngrep.

Disse vant «Vixen Awards»

Dette innslaget (under) i TV2s «Sophie Elises verden» som viser influenserens rumpeløft er kjernen i kritikken:

Isabel Raad ble forøvrig også invitert til forrige debatt men turde ikke stille, sier hun på bloggen sin tirsdag.

Men i kveld føler hun seg klar for debatt.

– Jeg er en av de som har vært aller verst i denne bransjen på å ikke ta påvirkningskraften min på alvor, og dermed nærmest promotert plastisk kirurgi. Det at jeg i løpet av de siste årene har møtt meg selv i døra og tatt fullstendig avstand fra måten jeg holdt på før, og gjort endringer for å bli et bedre forbilde tror jeg er noe flere influensere kan lære av, sier Raad i blogginnlegget.

– Profiterer på kroppspress

Gjelsvik har de siste dagene fått støtte fra Sofie Frøysaa, komiker, forfatter og samfunnsdebattant som i et debattinnlegg i VG tirsdag sier at kritikken mot Sophie Elise er betimelig.

– Kritikk som går på aktørers valg av publisering, reklamering og legitimering av en kynisk praksis som utvilsomt profiterer på det ekstreme kroppspresset. Kroppspresset går hardest utover usikker og sårbar ungdom. Selv om kritikken er aldri så berettiget, hagler det inn kommentarer om at dette er mobbing. Dette er personangrep, skriver Frøysaa.

Publisert: 04.02.20 kl. 21:00 Oppdatert: 04.02.20 kl. 21:41

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser