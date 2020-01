Helene Olafsen avslører babyens kjønn

Helene Olafsen (29) har termin om åtte uker. Det er en gutt, avslører programlederen.

Men hva som vil skje med «Senkveld» når Olafsen forsvinner ut i mammapermisjon, har ikke blitt avslørt ennå.

– Jeg vet ikke noe. Om det har vært noen vikarer på intervju, for eksempel, så har ikke jeg blitt informert, forteller programleder Stian Blipp til VG.

Han er uansett forberedt på at det vil skje forandringer når Olafsen forsvinner fra programmet.

– Om jeg skal gjøre det alene, om jeg skal gjøre det med noen andre eller om det er to marsvin i dress som skal gjøre det, så blir det uansett helt annerledes, sier han.

Og noen forandringer vil det bli helt fra start. Ettersom Olafsen ikke lenger kan konkurrere i det velkjente «Camp Senkveld»-konseptet, har hun klekket ut en ny plan.

Blipp mot resten

Det nye konseptet blir hetende «Senkveld-testen: Blipp mot resten», der Blipp alene skal få lov til å konkurrere mot et lag med seks kjendiser. Olafsen har nemlig sett seg trøtt på at kompanjongen er ubeseiret i «Senkveld» og mener det er på tide å gjøre noe med den statistikken.

– Jeg har vært litt gissel i den situasjonen her. Jeg har ikke fått være med å planlegge noe som helst. Nå har jeg vondt i hele kroppen og psyken, forteller en sliten Blipp.

– Har hun vært for slem mot deg?

– Noen ganger.

Helene Olafsen skal snart ut i mammapermisjon. Foto: Maria Støre

Men Olafsen forklarer at hun måtte komme på noe nytt, siden hun ikke kunne delta selv. «Skal vi danse»-vinneren har termin i mars, noe hun gleder seg ufattelig til.

– Jeg gleder meg veldig til å hilse på det lille krapylet som ligger inne i her, sier hun stolt.

– Vet du om det blir gutt eller jente?

– Det er en gutt.

Nylig flyttet Olafsen og forloveden Jørgen Nilsen inn i drømmehuset på Malmøya i Oslo. I 2017 vant de «Skal vi danse» sammen, og i 2018 avslørte de at de faktisk var blitt et par. Nå kan ikke Olafsen gjøre annet enn å si at hun er veldig lykkelig.

– Idrettsmamma

I løpet av svangerskapet har hun lagt ut en rekke bilder og videoer på Instagram. En av dem er i solnedgangen på vei ut til parets nye drømmehjem, med en tårefull Olafsen.

– Jeg er en følsom type i utgangspunktet og det blir jo bare mer med alle disse hormonene som svirrer rundt i kroppen. Men jeg har det veldig bra. Jeg har alt jeg ønsker meg i livet, sier hun fornøyd.

Likevel kan det være krevende med oppussing av nytt hjem. Selv forklarer programlederen at hun ikke er spesielt «handy».

– Jørgen kan veldig mye. Vi driver og pusser opp, og han er så handy. Jeg kan jo ingenting, så jeg føler meg altså så dum, forteller Olafsen.

– Han får stå for å lære opp barnet til å få litt «life skills», bli litt «handy» og sånne ting. Kanskje jeg skal lære barnet å lage mat, men det er jo noen år til. Men vi er jo relativt like på mange ting, så jeg tror det skal gå fint, sier jeg nå da.

Senkveld-programledere Helene Olafsen og Stian Blipp forbereder seg på en ny sesong. Foto: Maria Støre

Blipp tror derimot at Olafsen kommer til å bli en skikkelig idrettsmamma.

– Jeg tipper at idet ungen er seks måneder så er det ut på joggetur og ut å spille tennis. Så det kommer til å bli en sporty unge og en sporty familie, forklarer han.

Han er sikker på at makkeren kommer til å være på Senkveld helt frem til fødsel.

– Hvis vannet går under sending, så tipper jeg at Helene til og med kommer til å gjennomføre sendingen. Hun er beinhard.

Men han innrømmer at de to programlederne er svært lite involvert i hverandres privatliv.

– Vi er med hverandre på jobb hver dag og gjør veldig mye sammen, så jeg tror begge kjenner at når vi går fra jobb så er det deilig å ha et annet liv også.

Blipp skal bryne seg på disse konkurrentene i «Senkveld-testen»:

Agnete «Agnetesh» Husebye

Terje Sporsem

Anders Jacobsen

Bernt Hulsker

Victor Sotberg

Katarina Flatland

