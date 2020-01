AVLYSER: Astrid S, her under et intervju med VG helg i fjor, ser seg nødt til å avlyse alle fremtidige konserter. Foto: Krister Sørbø

Astrid S til fansen etter avlysningene: – Jeg tar ingenting av dette for gitt

I et innlegg på sin private Instagram-konto forklarer Astrid S hvorfor hun ser seg tvunget til å utsette alle fremtidige konserter.

I innlegget skriver artisten at hun først og fremst kjenner seg takknemlig for all støtten:

– Jeg tar ingenting av dette for gitt, og håper jeg kan få fortsette med det jeg gjør i mange år fremover.

Bakgrunnen er at det tidligere i januar kom frem at popstjernen er på etterskudd med sin nye plate og derfor har bestemt seg for å avlyse alle planlagte konserter.

Skuffet over avlysning: «Kjipt og vanskelig»

I innlegget, som er på engelsk, gjengir hun mye av det som tidligere kom fram i en uttalelse til Avisa Nordland: At planen hennes i fjor var å gi ut et album i mars 2020, og så turnere med det nye materialet i bagasjen.

– Dessverre har jeg ikke noe album. I alle fall ikke et som jeg er fornøyd med, skriver hun videre.

Hun forklarer at hun dermed står igjen med to alternativer:

Å utsette album-jobbingen til hun er ferdig med å turnere med «gammel» musikk i august, før et nytt album kanskje foreligger til neste år igjen. Eventuelt kan hun utsette turnévirksomheten noen måneder og jobbe videre i studio, slik at hun forhåpentligvis kan utgi et album i høst som hun er stolt av.

– Det er ingen måte for meg å vinne i denne situasjonen, men jeg har tro på at det aldri er bra å gjøre noe halvveis.

Astrid S understreker at avgjørelsen hennes om å utsette alle konserter har vært et vanskelig valg, selv om det trolig er det beste i det lange løp. Avslutningsvis skriver hun at nye turnédatoer for Europa vil bli annonsert så snart som mulig. Hva gjelder Nord-Amerika, vil alle konsertene bli utsatt på ubestemt tid.

Manageren har tidligere sagt til VG at turneen etter planen vil starte 23. september, og at det jobbes fortløpende med både Europa- og USA-datoer.

Utløste debatt

Avgjørelsen om å utsette turneen resulterte forrige uke i en kommentar av VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe, som stilte seg kritisk til valget.

– Jo lengre tid det går, jo lenger ting blir utsatt, jo mer blir det klart at dette ikke er en albumhistorie som går spesielt bra, skrev han blant annet.

Det fikk Idol-dommer og manager Silje Larsen Borgan til å reagere. I et innlegg gikk hun hardt ut mot kommentaren til Bøe. Hun stilte seg også kritisk til VGs generelle dekning av Astrid S:

– Astrid vant ufortjent, Astrid utsetter, Astrid når ikke opp, Astrid endrer planer. Astrid får støttemidler, Astrid går i minus. Astrid gråter, Astrid sliter. Jeg har for lengst sluttet å la meg overraske over VGs fokus og evne til å snu oppturer til nedturer – men nå begynner det å bli trist på ordentlig.

Borgans management har Emma Steinbakken i stallen. Artisten skulle ha varmet opp for Astrid S under 22 av turneens konserter.

Avdelingsleder for VG Rampelys, Atle Jørstad Wergeland, svarte med å forsvare dekningen i kommentaren «VG er ingen heiagjeng».

– En artist søker offentlighet, ønsker å bli omtalt, ønsker å bli anmeldt, ønsker å bli streamet, ønsker å påvirke, få fans, bli sponset på Instagram og selge konsertbilletter. Baksiden er at man også må tåle et kritisk søkelys.

PRISVINNER: Astrid S ble kåret til Årets Spellemann i 2017. Foto: Kyrre Lien / VG

