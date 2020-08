SIKTET: YouTube- og TikTok-stjernene Alan og Alex Stokes er i hardt vær etter en bankran-spøk. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Youtube-prank kan ende med fengselsstraff

Youtube-stjernene Alan og Alex Stokes (23) er siktet for å ha iscenesatt et bankran.

Påtalemyndigheten i Orange County i USA hevder at de to tvillingene latet som de hadde ranet en bank 15. oktober i fjor, skriver LA Times.

Brødrene skal ha vært ikledd svarte klær, finlandshetter og båret på bager fulle av sedler for å få forbipasserende til å tro at de nettopp hadde ranet en bank, skriver Aftonbladet. Alt mens de ble filmet.

Ifølge påtalemyndigheten forsøkte brødrene å ta en Uber, men sjåføren nektet å kjøre dem. Da skal et vitne på stedet ha trodd at brødrene forsøkte å kapre bilen.

FENGSEL: Det som startet som en spøk til en Youtube-video, kan ende med fire års fengsel for Alan og Alex Stokes. Foto: Skjermbilde: YouTube/BESTof YOUTUBERS

Politiet skal ha blitt tilkalt og tvunget sjåføren ut av bilen med våpen fordi de trodde han var en del av ranet.

Det endte med at brødrene fikk en advarsel på stedet, men så skal de ha gjennomført en lignende prank fire timer senere, ifølge påtalemyndigheten.

Youtube-videoen av «bankranet» ble sett over én million ganger, før videoen ble fjernet 5. august – samme dag som brødrene ble tiltalt.

– Hatt politiet etter oss i hele dag

En youtube-video som er lastet opp av kontoen «BESTof YOUTUBERS», ser ut til å vise klipp fra Stokes-brødrene sin originale video. I et av klippene forteller brødrene en gruppe ungdommer om hva som har skjedd.

– Vi har hatt politiet etter oss i hele dag. Jeg bestilte en Uber og vi hoppet inn i bilen og folk så oss med finlandshetter og alt, og så kastet Uber-sjåføren oss ut av bilen, sier en av brødrene.

Videre sier han at politiet trakk våpen mot sjåføren fordi de trodde han var deres fluktbil.

– Stakkars fyr, sier den ene broren i videoen.

Videoen viser også et klipp av en politimann som sier: «Jeg vil at dere skal være kreative og gjøre det dere vil, men dere må være smartere enn dette».

Risikerer fire år i fengsel

Brødrene som har nesten fem millioner følgere på YouTube, og over 25 millioner følgere på TikTok, er nå siktet for frihetsberøvelse og for å ha rapportert en falsk nødssituasjon.

Dersom de blir dømt, risikerer de fire år i fengsel.

Statsadvokaten i Orange County, Todd Spitzer, sier i en pressemelding at Stokes-brødenes handlinger kunne ført til at noen ble skadet eller drept.

«Når noen ringer politiet for å melde fra om et aktivt bankran, responderer politiet for å beskytte liv. Istedenfor fant de et skrudd forsøk på å få mer popularitet på internett ved unødvendig å sette medlemmer av offentligheten og politifolk i fare», sier Spitzer i pressemeldingen ifølge LA Times.

Alan og Alex Stokes har foreløpig ikke kommentert siktelsen eller anklagene.

Publisert: 06.08.20 kl. 16:38

