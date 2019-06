SMILER IGJEN: Ifølge TMZ fikk skuespiller Nicolas Cage 31. mai innvilget skilsmissen han søkte fra kona Erika Koike kun fire dager etter de giftet seg. Foto: TIZIANA FABI / AFP

TMZ: Nicolas Cage offisielt skilt 69 dager etter bryllupet

Den amerikanske skuespilleren ville annullere ekteskapet kun fire dager etter at han giftet seg. 31. mai skal han ha fått ønsket sitt oppfylt.

Nå nettopp







I mars ble det kjent at den amerikanske skuespilleren Nicolas Cage (55) ville annullere ekteskapet han inngikk med makeup-artisten Erika Koike (34) noen få dager tidligere. Årsaken, ifølge blant andre Fox News og Us Weekly, var at 55-åringen mente at han var beruset da bryllupet fant sted i Las Vegas.

Nå, drøye tre måneder etter ekteskapsinngåelsen, er skilsmissen et faktum, skriver TMZ. Ifølge nettstedet fikk paret skilsmissen innvilget 31. mai i Nevada – 69 dager etter de sa ja til hverandre.

Sett denne? Her klikker Nicolas Cage utenfor nattklubb:

Koike skal ha ment at bryllupet foregikk under normale omstendigheter, og det er derfor trolig at Cage må betale ekskona en sum i kompensasjon.

Det er i rettsdokumentene det fremgår at Cage skal ha vært beruset da han giftet seg for fjerde gang. Der kommer det nemlig frem at han handlet på impuls og at han var ute av stand til å forstå konsekvensen av sine handlinger.

les også Nicolas Cage vil annullere ekteskapet til Erika Koike fordi han var for full

I skilsmissebegjæringen fremgår det også at Koike ikke hadde fortalt ham at hun også var involvert i et forhold til en annen person. Han skal heller ikke ha visst omfanget av hennes kriminelle fortid, som innebærer flere aktive straffesaker», skrev Fox News i mars.

«Face/Off»-stjernen har tidligere vært gift med Patricia Arquette, Lisa Marie Presley og Alice Kim.

Publisert: 03.06.19 kl. 20:04